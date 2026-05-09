Exasesor de Milei es imputado por presunto uso irregular de fondos públicos

El exasesor del presidente de Argentina y anterior director de Nucleoeléctrica, Demian Riedel, fue imputado este viernes por presuntas irregularidades en el manejo de recursos estatales. La causa, abierta por el fiscal federal Ramiro González, investiga el uso de tarjetas de crédito corporativas de la empresa estratégica encargada de la generación de energía nuclear para costear gastos que resultarían ajenos a la finalidad institucional de la firma.

Según el dictamen fiscal, el economista habría utilizado estos instrumentos financieros para pagar consumos personales en discotecas de Madrid, servicios de playa en Valencia, peluquerías y tiendas de ropa femenina. Los delitos imputados incluyen administración fraudulenta en perjuicio del Estado y malversación de fondos públicos, en un proceso que busca determinar la responsabilidad jerárquica sobre estas erogaciones.

La controversia se originó a partir de un anexo en el informe de gestión que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, presentó ante el Congreso de la Nación. Dicho documento incluyó un detalle pormenorizado de operaciones realizadas durante casi un año, donde las evidencias documentales registran fechas, descripciones e importes de gastos que, prima facie, no guardan relación con el objeto social de Nucleoeléctrica. En cuanto a la identificación de responsables, el fiscal Ramiro González remarcó que la documentación inicial no identificaba con claridad al usuario responsable de cada operación, lo que abre la posibilidad de que existan más personas implicadas mediante el uso de tarjetas adicionales.

La defensa de Riedel ante las acusaciones

Ante la filtración de los datos hace una semana, Demian Riedel utilizó sus redes sociales para desmentir las acusaciones, calificándolas de “mala fe absoluta”. El exfuncionario aseguró que sus resúmenes no muestran “ningún gasto personal” y pidió que se investigue “hasta el último peso” para aclarar la situación. Sin embargo, la justicia federal decidió avanzar con la imputación formal para verificar la trazabilidad de los fondos en este 2026.

Este caso de presunta corrupción golpea el entorno cercano del presidente Javier Milei, en un momento donde el discurso de austeridad y el recorte del gasto público son los pilares fundamentales de la administración argentina.