Lavín cumplirá prisión preventiva en Capitán Yáber

Gendarmería de Chile concretó el ingreso del exdiputado Joaquín Lavín León al Anexo Capitán Yáber, tras aceptar la solicitud de su defensa para el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva. En contraste, su exasesor Emiliano Domínguez Vallejos fue derivado al Centro de Detención Preventiva Santiago 1, siguiendo el mandato del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Ambos imputados se sometieron a los protocolos institucionales de clasificación, segmentación y verificación de salud antes de quedar bajo custodia del sistema penitenciario.

La resolución judicial se produjo al finalizar una extensa semana de formalización, donde la Fiscalía Metropolitana Oriente presentó cargos por delitos cometidos entre 2015 y 2026. En el caso de Lavín, el Ministerio Público lo sindica como autor de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, además de tráfico de influencias.

Fundamentos de la cautelar y estrategia de la defensa

El juez Daniel Urrutia fundamentó la máxima medida cautelar bajo el criterio de que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

El magistrado dio por acreditada la participación de ambos en los delitos investigados, subrayando la gravedad de las penas probables, las cuales exceden el presidio mayor en su grado mínimo. Al proyectarse condenas superiores a los cinco años y un día, e incluso sobrepasar la década de cárcel efectiva, el tribunal advirtió que los acusados no tendrían posibilidad de acceder a penas alternativas.

Frente a este escenario, la defensa de Lavín, encabezada por el abogado Cristóbal Bonacic, inició las gestiones para revertir el fallo. Se espera que durante este sábado el defensor visite al exlegislador en Capitán Yáber para ultimar los detalles del recurso que presentará ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

El jurista insistió en que el proceso aún no está cerrado y que utilizarán todas las herramientas legales idóneas para modificar la situación procesal de su representado en este 2026.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.