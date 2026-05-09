Primer trasplante hepático con donante vivo en el Hospital Clínico U. de Chile: un hito para la salud pública universitaria

El Hospital Clínico Universidad de Chile (HCUCH) marcó un hito en la medicina universitaria nacional al realizar su primer trasplante hepático con donante vivo. El procedimiento fue posible gracias a la decisión de Nury Morales, de 33 años, quien donó una porción de su órgano para salvar a su madre, afectada por un daño hepático crónico de origen metabólico. La paciente se encontraba en una situación crítica tras ingresar a la UCI en diciembre de 2025, presentando complicaciones graves como ascitis refractaria y encefalopatía recurrente.

La intervención representó la culminación de años de preparación por parte de los cirujanos Carlos Mandiola y Jaime Castillo. El doctor Mandiola completó una formación especializada en el ASAN Medical Center de Seúl, en Corea del Sur, uno de los centros con mayor volumen de trasplantes de este tipo a nivel mundial. Tras un año de simulaciones y preparación del equipo médico en Chile, la cirugía de más de 12 horas se desarrolló de manera exitosa, permitiendo que ambas pacientes iniciaran su proceso de recuperación sin mayores contratiempos.

El impacto de la Ley 21.621 en la red pública

Este caso también evidenció el alcance social de la Ley 21.621, conocida como Ley HCUCH, la cual articula al recinto universitario con la red pública de salud. Gracias a esta normativa, pacientes de las comunas de Independencia, Renca y Tiltil pueden acceder a prestaciones de alta complejidad que anteriormente eran de difícil alcance. La familia de la paciente destacó que la ley permitió cubrir la totalidad de los gastos del trasplante, aliviando la carga económica que suelen implicar este tipo de terapias excepcionales.

El doctor Jaime Castillo, jefe de la Unidad de Trasplantes, subrayó la importancia de ser el primer centro público universitario en contar con este recurso técnico y legal. Según el especialista, el respaldo de la ley facilitó realizar los estudios necesarios con mayor holgura, permitiendo que un hospital universitario público compita en excelencia con instituciones privadas. Este logro se suma a la histórica trayectoria del HCUCH, recinto que en el pasado también fue pionero al realizar el primer trasplante renal en el país en este 2026.