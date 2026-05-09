Raúl Soto descarta “sabotaje” y apuesta por una oposición constructiva frente a megaproyecto

La discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por la administración de José Antonio Kast generó una evidente fractura en los sectores de oposición. Ante el anuncio de algunas facciones de aplicar una estrategia de “frenado” mediante la presentación masiva de indicaciones, la bancada de PPD-Independientes marcó una distancia tajante. El jefe del bloque, Raúl Soto, descartó categóricamente participar en acciones destinadas a bloquear la tramitación, afirmando que su línea de trabajo no se sumará a ninguna estrategia de sabotaje u obstruccionismo parlamentario.

El parlamentario sostuvo que el acuerdo colectivo de su bancada es trabajar en propuestas que favorezcan directamente a la clase media, a los sectores vulnerables y a las pymes. En este sentido, el objetivo del grupo no es dilatar el debate por razones políticas, sino introducir cambios que mejoren el contenido de la denominada megarreforma, buscando un equilibrio entre la urgencia del Ejecutivo y las necesidades sociales en este 2026.

El desafío de colegislar y el rol de Hacienda

Desde el mismo bloque, el subjefe de bancada, Héctor Ulloa, hizo un llamado directo al ministro de Hacienda, Nicolás Quiroz, para transparentar la disposición del Gobierno al diálogo. El parlamentario advirtió sobre el riesgo de que el Ejecutivo intente “pasar máquina” en el Congreso, instando a la autoridad a abrir el debate para perfeccionar el proyecto de reconstrucción nacional en lugar de imponer una visión única. Por su parte, el diputado Carlos Bianchi, integrante de la Comisión de Hacienda, reforzó la postura de no respaldar retrasos artificiales, aunque manifestó serios reparos sobre el comportamiento del oficialismo en la tramitación.

En cuanto al enfoque en beneficios, el legislador señaló que la bancada centrará sus indicaciones en proteger a los adultos mayores y evitar recortes en beneficios sociales clave para el desarrollo económico local. Asimismo, lanzó una advertencia técnica al acusar que la estrategia del Gobierno podría consistir en declarar inadmisibles todas las propuestas opositoras, lo que impediría de facto la posibilidad de colegislar y mejorar la arquitectura financiera de la reforma.

Con esta postura, el PPD se posiciona como una fuerza de contrapeso moderado que busca desmarcarse de los sectores más radicales de la izquierda, priorizando la viabilidad de la reconstrucción por sobre el enfrentamiento ideológico total en la Cámara de Diputados.