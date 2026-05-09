RN remite al Tribunal Supremo a senadora Camila Flores tras denuncia por presunto fraude al fisco

La directiva de Renovación Nacional decidió este viernes remitir al Tribunal Supremo de la colectividad a la senadora Camila Flores, debido a la investigación en su contra por un supuesto fraude al fisco que lidera la Fiscalía Regional de Valparaíso. La determinación fue confirmada por la secretaria general de la tienda, Katherine Martorell, quien manifestó que el partido espera que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigurosidad para lograr el pronto esclarecimiento de los hechos. Asimismo, la dirigente aseguró que ya entregaron todos los antecedentes al organismo interno para que se adopten las medidas correspondientes según los estatutos vigentes.

Este complejo escenario judicial para la parlamentaria tuvo su origen en una investigación periodística que expuso una denuncia anónima. En dicho libelo se acusa a Flores de haberse apropiado de manera indebida de las remuneraciones de sus asesores durante los ocho años en los que ejerció funciones como diputada de la República.

Diligencias en el Congreso y respuesta partidaria

El avance de la indagatoria penal ya registró hitos significativos durante esta semana, cuando funcionarios del OS9 de Carabineros llegaron hasta las dependencias del Congreso Nacional. El operativo se centró específicamente en la oficina de la senadora Flores con el objetivo de realizar diversas diligencias ordenadas por el Ministerio Público en el marco de la investigación por delitos económicos.

Desde la interna de Renovación Nacional, la entrega de los antecedentes al Tribunal Supremo busca que la instancia evalúe la situación de la legisladora mientras la justicia ordinaria sigue su curso. La directiva ha enfatizado que la prioridad institucional en este 2026 es colaborar con la transparencia de los procesos judiciales que afecten a sus militantes, permitiendo que las entidades autónomas del partido definan las sanciones o medidas preventivas que la situación amerite tras los graves hechos denunciados.