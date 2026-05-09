Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 9 de Mayo de 2026


Schalper (RN) llama a la oposición a evitar la obstrucción legislativa: "Ese camino no conduce a nada"

Frente a la ofensiva legislativa que preparan las bancadas opositoras respecto al proyecto de Reconstrucción Nacional, el jefe de bancada de RN instó a los liderazgos del sector a encauzar el debate político hacia acuerdos más amplios.

Frente a la ofensiva legislativa que preparan las bancadas opositoras respecto al proyecto de Reconstrucción Nacional, el jefe de bancada de RN instó a los liderazgos del sector a encauzar el debate político hacia acuerdos más amplios.

Política

El diputado Diego Schalper, jefe de bancada de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda, emplazó a la centroizquierda a actuar con responsabilidad frente a la discusión del proyecto de reconstrucción impulsado por el Gobierno, luego del anuncio de algunos parlamentarios de oposición de presentar más de 2 mil indicaciones a la iniciativa.

El parlamentario sostuvo que el escenario político actual abre una oportunidad para que los sectores moderados de la oposición marquen distancia de las posturas más extremas y privilegien acuerdos que permitan avanzar con rapidez en medidas que el país necesita.

“El video que hemos conocido ayer le brinda una oportunidad a la centro izquierda a darse cuenta que ese camino es un camino que, evidentemente, no conduce a nada. Por lo tanto, creo que es el minuto en que la centro izquierda reflexione. Si este video no le brinda una oportunidad de marcar distancia de las formas de hacer política que muchas veces imponen las miradas más extremas, provenientes del Partido Comunista y de ciertos sectores del Frente Amplio”, señaló.

En esa línea, Schalper hizo un llamado a evitar una estrategia legislativa obstructiva y destacó que aún existe espacio para un debate razonable y constructivo. “En vez de dejarse caer el lunes con una avalancha de indicaciones que den cuenta de un ánimo obstructivo, más bien, representen al país un grupo razonable de indicaciones o de temas que podamos discutir”.

Diego Schalper.

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper. Foto: Aton.

El jefe de bancada RN también apuntó a que existen liderazgos dentro de la centroizquierda que, a su juicio, podrían contribuir a encauzar el debate político hacia acuerdos más amplios.

Me cuesta imaginar a la senadora Vodanovic en un video como ese, o a los senadores del PPD. Entonces, creo que es el minuto que en la Cámara de Diputados la centro izquierda se dé cuenta que el derrotero en el que están colgados de liderazgos extremos es un camino que no le hace bien ni a Chile ni al diálogo político”, subrayó.

Asimismo, advirtió que el oficialismo evaluará las señales que entregue la oposición en los próximos días respecto de la forma en que se desarrollará la discusión parlamentaria. “Si observamos en la centro izquierda pasividad o complicidad con la agenda de la izquierda radical, expresada ayer en este video con la presentación de indicaciones que además saben que muchas de ellas son inconstitucionales para dilatar el trámite del proyecto, evidentemente, si no vemos ánimo constructivo, la verdad es que lo aconsejable por Chile, por la prontitud de las medidas, es tramitar esta ley lo más rápido posible”, adelantó.

Desde Renovación Nacional insistieron en que el país requiere una discusión seria y con sentido de urgencia, especialmente tratándose de un proyecto vinculado a la reconstrucción y a las necesidades más apremiantes de miles de familias.

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