Zandra Parisi y los dos meses de gobierno de Kast: "Algunas declaraciones de ministros han generado señales contradictorias"

La diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, abordó los primeros dos meses del gobierno del Presidente José Antonio Kast y destacó la disposición al diálogo que, a su juicio, mostró el Ejecutivo en las últimas semanas.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la parlamentaria sostuvo que “hoy nuestro país necesita acuerdos, responsabilidad y poner a las personas al centro de las decisiones”.

“Creo que el Gobierno se ha mostrado en los últimos días con una actitud más abierta al diálogo y eso es positivo para Chile de todas maneras”, afirmó.

La parlamentaria del PDG se refirió a declaraciones de ministros como Iván Poduje, Matías Quiroz y Mara Sedini quienes han sido cuestionados por la forma y el tono que han llevado adelante en estos primeros meses de administración.

“También es importante señalar con respeto que algunas declaraciones de ministros han generado confusión y señales contradictorias”, dijo.

Las palabras de la diputada aparecen en medio del debate por el Plan de Reconstrucción Nacional, luego de las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre el financiamiento de la iniciativa. El organismo apuntó a déficits fiscales hasta 2031 y cuestionó la falta de claridad sobre los recursos para sostener el proyecto.

“Cuando se habla de economía, reconstrucción o beneficios sociales se debe actuar con responsabilidad, porque detrás de cada anuncio hay familias que viven con preocupación y también con incertidumbre”, expresó.

Además, Parisi que esperan que las ayudas lleguen “realmente a los sectores vulnerables, a la clase media, a esa clase media emergente que mucho tiempo siente que ha quedado postergada”.

“Desde el Partido de la Gente creemos en el diálogo, en el sentido común y la búsqueda de soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos”, concluyó la parlamentaria.