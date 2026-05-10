Agreden a diputado Javier Olivares y a su asesor durante festejo deportivo en Olmué

Una celebración deportiva en la comuna de Olmué terminó en un incidente violento que afectó al diputado Javier Olivares y a uno de sus asesores parlamentarios. El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo, en el marco del aniversario número 53 del Club Deportivo Montevideo. Según el reporte de Carabineros, personal policial acudió a la sede social tras un llamado de emergencia, encontrando al legislador del distrito 6 con señales de haber sido atacado por un grupo de desconocidos mientras participaba de la actividad.

El teniente Víctor Conejeros, comisario de la Tercera Comisaría de Limache, confirmó que tanto el parlamentario como su acompañante fueron agredidos físicamente por sujetos que, tras el altercado, se dieron a la fuga en dirección desconocida. Tras la denuncia, los afectados fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial para la correspondiente constatación de lesiones, donde los equipos médicos determinaron que ambos presentaban heridas de carácter leve.

Diligencias e investigación en curso

Hasta el momento, no se han registrado detenciones vinculadas a este incidente. El procedimiento policial se concentró en la sede del club amateur, un espacio que pasó de la festividad a un escenario de investigación judicial. Desde el entorno del diputado Olivares aún no se han emitido declaraciones oficiales respecto a si el ataque tuvo motivaciones políticas o si se trató de un altercado aislado dentro de la convivencia social del recinto.