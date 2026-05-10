Entre el "tsunami" y el diálogo: oposición prepara indicaciones para el proyecto de reconstrucción en medio de acusaciones de boicot

El reloj corre en el Congreso Nacional. Este lunes vence el plazo que fijo la Comisión de Hacienda para que los parlamentarios presenten sus indicaciones al Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social impulsado por el Gobierno. La antesala de este hito legislativo ha estado marcada por una alta tensión: mientras La Moneda acusa a la oposición de querer “boicotear” y hacer daño tras el anuncio de un “tsunami” de más de 2 mil enmiendas, desde la centroizquierda defienden su rol fiscalizador frente a un proyecto que, aseguran, desfinancia al Estado.

La articulación de la oposición, sin embargo, muestra distintos matices. Aunque coinciden en las líneas rojas —el déficit fiscal, los recortes a programas sociales y los beneficios tributarios a grandes empresas—, las estrategias transitan entre frenar en seco la iniciativa y la búsqueda de acuerdos técnicos.

“Frenar un proyecto malo y caro”: la postura del FA, PC y PS

Para un sector de la oposición, el uso intensivo de indicaciones no responde a un capricho, sino a una obligación política ante la falta de diálogo por parte del Ejecutivo.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, desestimó las acusaciones de sabotaje. “Vamos a ser una oposición responsable y eso muchas veces va a requerir que pongamos todas las indicaciones que sean necesarias para poder frenar un proyecto de ley que es malo, que es caro y que además le imprime incertidumbre a nuestro país”, señaló.

Martínez argumentó que el Ejecutivo “no está escuchando a nadie, ni a excandidatos presidenciales, ni al Consejo Fiscal Autónomo, ni al Fondo Monetario Internacional”, por lo que hacer lo posible para que el proyecto no avance “no es ningún obstruccionismo”.

A este diagnóstico se sumó la diputada y jefa de bancada del FA, Carolina Tello (FA), quien calificó de “muy grave” la postura del Gobierno. “Presentar indicaciones es parte esencial del funcionamiento democrático. Para eso existe el Congreso, para debatir, corregir, mejorar y también cuestionar proyectos”, afirmó.

Tello criticó que al Ejecutivo le incomoden los controles: “En democracia, deliberar no es sabotear. El Parlamento no está simplemente para levantar la mano”.

Desde el Partido Comunista, la jefa de bancada Daniela Serrano respaldó esta visión y criticó el trámite acelerado que el Ejecutivo intentó imponer. “Ocupar las facultades que tiene el legislativo en este debate cuando fue clausurado, cuando lamentablemente no tuvimos más de 15 días, no es un boicot. Es hacer pesar la voz que tienen las oposiciones”, afirmó Serrano, quien agregó que las indicaciones buscan abrir una discusión “mucho más sopesada y democrática”.

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri (PS) delineó las líneas rojas de su bancada y apuntó directamente a la falta de financiamiento de lo que denominan la “ley de los superricos”. “Genera déficit, empuja la deuda y abre la puerta a recortes sociales. Como oposición vamos a defender indicaciones responsables y concretas, beneficios reales para las familias, empleo, inversión y finanzas públicas sanas”, precisó.

La DC se desmarca del “tsunami”

En medio de la ofensiva del bloque progresista, la Democracia Cristiana (DC) optó por marcar distancia de la estrategia de saturación legislativa. Los parlamentarios de la falange confirmaron que no participarán del denominado “tsunami de indicaciones”, sino que optarán por un camino más acotado tras las reuniones sostenidas la semana pasada en La Moneda con los ministros del Interior y Hacienda.

El diputado Patricio Pinilla (DC) aclaró que la postura de su partido es presentar enmiendas “prudentes, adecuadas, técnicamente justificadas y de buena fe”. Si bien reiteró que el proyecto del Gobierno “no los representa ni les gusta”, aseguró que están abiertos al diálogo. Sus indicaciones apuntarán a temas críticos como la reducción del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria por 25 años y los beneficios a inversiones con resoluciones medioambientales negativas.

En la misma línea, la diputada Priscilla Castillo (DC) garantizó que la bancada actuará con seriedad: “Solo vamos a presentar las indicaciones que sean necesarias y no para buscar dilatar la tramitación”.

Oficialismo: el llamado a “poner a Chile por delante”

Desde la vereda oficialista observan con atención los movimientos de la oposición y valoran las señales de moderación de ciertos sectores mientras endurecen el tono contra los sectores más duros de la izquierda.

La presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, fijó la postura del oficialismo y enfatizó que la prioridad número uno del país debe ser volver a crecer. “A mí me gustaría tener oposiciones no obstruccionistas como las que tenemos hoy día, sino oposiciones que sean capaces de poner a Chile por delante y que sean capaces de conversar y buscar todos esos espacios para mejorar el acuerdo”, sostuvo la dirigenta.

En ese sentido, Balladares no dudó en destacar positivamente la postura adoptada por la falange de restarse del boicot legislativo masivo. “Claramente se valora (el desmarque de la DC), yo creo que eso es lo que uno espera en una democracia. Un proyecto con un apoyo más transversal da certeza hacia el futuro y no esperar que estemos cambiando todas las reglas del juego cada cuatro años. Eso es lo que buscan algunos que solo es, desde su trinchera, obstruir o oponerse sin ningún diálogo”, expresó la timonel de RN, de cara a una semana que será decisiva en el Congreso.