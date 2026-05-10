La ópera regresa a Santiago con su cara más oscura: "La Maledizione – Rigoletto"

Hay obras que no envejecen porque tocan fibras esenciales de la experiencia humana como la injusticia, la venganza y el amor imposible. Rigoletto, de Giuseppe Verdi, es una de ellas, y este mes de mayo regresa a la capital bajo la producción de Merlín Comunicaciones. La puesta en escena, titulada La Maledizione – Rigoletto, se presentará del 26 al 31 de mayo en el Teatro CA660 con una propuesta que busca recuperar el carácter más áspero y verdadero de la pieza original estrenada en 1851.

La producción parte de una premisa clara: restituir al bufón de Verdi su densidad dramática y su fuerza moral sin concesiones al gusto contemporáneo. Según Gian Paolo Martelli, representante de Merlín Comunicaciones, el objetivo es abrir el mundo de la ópera a nuevos públicos, demostrando que estas historias de poder y traición siguen siendo profundamente actuales. La obra narra la tragedia del bufón del Duque de Mantua, quien vive atrapado entre la lealtad a un amo corrupto y la devoción protectora hacia su hija, Gilda, bajo la sombra de una maldición que atraviesa cada acto como un hilo negro.

Un escenario de alta tensión dramática

Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro CA660, ubicado en la Fundación CorpArtes (Rosario Norte 660, Las Condes). Este espacio ha sido elegido por su arquitectura y acústica privilegiadas, las cuales potencian la escala íntima y la tensión que exige esta obra maestra, descrita por la crítica internacional como una pieza de intensidad musical ineludible.

En cuanto a la vigencia del repertorio, la organización destaca que Rigoletto no ofrece redenciones fáciles ni moralejas tranquilizadoras. La trama se centra en el conflicto ético de un hombre que, al intentar proteger lo que más ama, termina siendo víctima del mismo sistema de corrupción que él mismo alimenta como bufón. Esta versión de La Maledizione promete una experiencia provocadora que sitúa al espectador frente a la complejidad psicológica de los personajes y la maestría compositiva de Verdi en este 2026.

Las entradas para las funciones de mayo ya se encuentran disponibles, marcando uno de los hitos culturales más importantes del primer semestre en Santiago. La invitación es a redescubrir una historia donde la música y el drama se funden para golpear con la misma fuerza que en el siglo XIX.