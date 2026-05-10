Miguel Becker (RN) pide salida de autoridades que “no están dando el ancho” en el Gobierno

En la antesala del cónclave oficialista convocado para este martes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, el senador Miguel Becker (RN) lanzó duras críticas hacia la gestión de algunos integrantes del Ejecutivo.

En conversación con Radio BíoBío, el parlamentario oficialista aseguró que aquellas autoridades que “no están dando el ancho” deberían abandonar sus cargos para no perjudicar el avance de la administración. Becker enfatizó que el Gobierno debe fortalecer su conducción con perfiles que permitan concretar los objetivos planteados, especialmente en un momento donde la cohesión interna del bloque es puesta a prueba.

El encuentro del próximo 12 de mayo busca alinear posiciones entre los senadores y presidentes de partidos oficialistas respecto al Plan de Reconstrucción Nacional. Según el legislador, en la cita expondrá inquietudes recogidas tanto de las bases partidarias como de la ciudadanía y subrayó que quienes no han cumplido con las expectativas deberían dar un paso al costado para dedicarse a otras actividades.

Pese a la dureza de sus palabras, Becker hizo un llamado a mantener la unidad estratégica para respaldar al Presidente José Antonio Kast en los complejos desafíos legislativos que enfrenta el Congreso.

La reunión en la Región de Valparaíso se produce tras el comité político ampliado del pasado 14 de abril, donde el Mandatario ya había delineado la ruta con los diputados del sector, aunque este nuevo encuentro posee un matiz distinto. En cuanto a la consolidación en la Cámara Alta, desde el Ejecutivo señalan que la cita apunta directamente a asegurar los apoyos necesarios en el Senado, los cuales son considerados vitales para la aprobación de la ley miscelánea que sustenta el plan económico.

Asimismo, la administración busca un alineamiento político que evite que las críticas internas, como las manifestadas por el senador Becker, fracturen la base de apoyo en momentos clave de la tramitación presupuestaria de este 2026.

Con este escenario, el cónclave en Cerro Castillo no solo servirá para discutir aspectos técnicos de la reconstrucción, sino también como un espacio de catarsis y reordenamiento jerárquico. La advertencia del legislador pone presión sobre el gabinete, sugiriendo que la lealtad al proyecto debe ir acompañada de una eficacia técnica que, a su juicio, hoy no se presenta de forma uniforme en todas las carteras de Estado.