Seguridad en el fútbol amateur: las claves del proyecto de ley “Nico Vidal” tras homicidio en San Antonio

El homicidio de Nicolás Vidal Faúndez, futbolista amateur de 30 años, marcó un punto de inflexión en el debate sobre la seguridad en el fútbol amateur en Chile. El hecho ocurrió el 1 de marzo de 2026, durante un partido de la Copa de Campeones en San Antonio, cuando el jugador del Club Estrella Roja fue asesinado en un contexto de violencia al interior de un recinto deportivo.

El caso generó conmoción pública y activó llamados por la falta de regulación, protocolos y estándares mínimos en este tipo de competencias que reúnen a miles de personas en todo el país.

El proyecto denominado “Ley Nico Vidal” surge en ese contexto, presentado por un conjunto transversal de parlamentarios con el objetivo de establecer un estatuto integral para el fútbol amateur, reconocerlo como una actividad de interés público y avanzar en medidas concretas de prevención de la violencia.

La iniciativa parte de un diagnóstico claro: en Chile existen más de 993 mil futbolistas amateur (hombres y mujeres) organizados en miles de clubes -según los datos registrados de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur-, pero sin un marco normativo robusto que garantice condiciones básicas de seguridad.

La propuesta establece principios como la función social del deporte, la prevención de la violencia, la corresponsabilidad institucional y la protección de niños, niñas y adolescentes. Además, incorpora instrumentos como un Plan Nacional de Seguridad en el Fútbol Amateur, que contempla protocolos obligatorios, evaluación de riesgo en partidos de alta convocatoria y coordinación con autoridades municipales y policiales. También considera la creación de un Registro Nacional del Fútbol Amateur, administrado por la ANFA, y la exigencia de estándares mínimos de seguridad en recintos.

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En el plano político, la presidenta de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Marisela Santibáñez, en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, enfatizó la dimensión estructural del problema. “No hablamos de incidentes aislados, sino de un problema de orden público. Ocurre en el corazón de los barrios, frente a las familias, frente a los niños, frente a los adultos mayores. El homicidio de Nicolás Vidal, un trabajador portuario de 30 años y padre de dos hijos, es una tragedia ocurrida en un espacio comunitario que el Estado tiene la obligación de proteger”, manifestó.

La diputada también advirtió sobre la magnitud del fenómeno: “Casi un millón de personas participan en el fútbol amateur, que hoy no cuenta con los protocolos ni estándares mínimos de seguridad. Eso es una brecha de seguridad pública que no puede seguir siendo invisibilizada por las problemáticas del fútbol profesional”.

Respecto al contenido de la iniciativa, sostuvo que “el proyecto entiende que sin corresponsabilidad institucional cualquier norma se vuelve letra muerta”.

En esa línea, subrayó el rol de los gobiernos locales: “Acá la clave de la fiscalización territorial pasa por vincular explícitamente a las autoridades municipales y policiales”.

“Esta ley protege al fútbol amateur en vez de criminalizarlo, tal como lo señala expresamente en sus fundamentos y ese equilibrio es importantísimo. El énfasis está puesto deliberadamente en la prevención estructural natural, ya que tanto la experiencia chilena como la comparada demuestra que el punitivismo sin infraestructura no previene la violencia, sino que la desplaza o la criminaliza sin entregar soluciones reales”, agregó la diputada al respecto.

Además, Santibáñez valoró el respaldo político transversal con la que entra este proyecto a su discusión. “Es una señal política relevante, porque indica que hay un acuerdo en que el fútbol amateur es un bien público y que merece la protección legislativa (…) Y sin duda, esperamos el apoyo del Ejecutivo también para esta iniciativa”, apuntó.

Desde la familia de la víctima, el llamado apunta a evitar que hechos similares se repitan. Daniela Tapia, tía del futbolista fallecido, durante las manifestaciones que se realizaron en presión para avanzar en la legislación, señaló que “la convocatoria familiar demuestra que el fútbol amateur no es un peligro, sino un tejido social para toda nuestra comunidad”.

En esa línea, agregó: “Tenemos que seguir luchando por la ley Nicolás Vidal para que esto nunca más vuelva a pasar, que una familia tenga un dolor tan grande como el que nosotros estamos pasando”.

El presidente del Club Estrella Roja, Ricardo Tobar, puso el foco en la distribución de responsabilidades dentro del sistema. “Lo ideal es que se traspase la responsabilidad a quienes organizan los torneos y no que todo recaiga en los clubes, que son los que terminan asumiendo el peso de la seguridad y de la organización”, expuso.

El dirigente explicó que actualmente los equipos locales enfrentan altos costos: “En definitiva, todo el peso cae sobre los clubes, y muchos no tienen los recursos para implementar condiciones adecuadas”.

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Desde el análisis experto, Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, planteó la necesidad de ampliar la mirada del fenómeno. Aunque valoró la iniciativa, también advirtió sobre sus límites.

“El que se piense aproximar a estrategias que atienden el fenómeno es sin duda aplaudible, son cosas que debemos atender y considerar, no obstante, en la medida en que vamos parcializando la mirada sobre la violencia a contextos específicos, no avanzamos como país en discutir sobre la violencia en sí misma”, comentó en diálogo con Radio Universidad de Chile.

Mohor también cuestionó la base diagnóstica: “No basta solamente con dar cuenta de hechos particulares aislados, porque una política pública necesita conocer el problema público en detalle para poder responder a él de manera adecuada”.

En esa línea, planteó revisar experiencias previas. “Una primera cuestión sería mirar qué ha pasado con otras iniciativas similares que se han conocido en el país, como por ejemplo preguntarnos cuál ha sido el efecto de las regulaciones que se han venido desarrollando en torno al fútbol profesional. Los controles de acceso, el empadronamiento, el uso de cámaras de videovigilancia, ¿han logrado reducir realmente el fenómeno de la violencia en el fútbol profesional? Tenemos que tomar lecciones aprendidas de allí”, expuso.

En tanto, advirtió sobre el riesgo de repetir medidas sin evidencia clara: “No aventurarnos a tomar decisiones que repiten un poco de lo mismo, y que efectivamente podrían introducir burocracias, ser un espacio más para el mercado de la videovigilancia, pero que no tenemos certeza en realidad de cuál va a ser su efecto sobre el problema”.