Senador Flores por primera Cuenta Pública de Kast: “Espero que haya una autocrítica de la cadena de errores”

La próxima Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast ya comenzó a tensionar el escenario político, especialmente desde la oposición, sector que espera que el Mandatario entregue explicaciones detalladas sobre sus primeros meses de gestión.

Uno de los críticos más vocales ha sido el senador Iván Flores (DC), quien emplazó al Ejecutivo a realizar una autocrítica profunda durante el discurso programado para el próximo 1 de junio en el Congreso Nacional. Flores sostuvo que el Jefe de Estado debe ser honesto y reconocer lo que calificó como una “cadena de errores” cometidos por sus ministros.

El parlamentario enfatizó que el país requiere una explicación clara sobre el giro en ciertas posturas de campaña, apuntando al incumplimiento de promesas específicas y a la adopción de medidas que el entonces candidato aseguró que no ejecutaría.

Según Flores, la instancia no debe transformarse únicamente en una plataforma para anuncios futuros, sino cumplir con su naturaleza institucional: rendir cuentas de las acciones concretas desarrolladas por el Gobierno desde su llegada a La Moneda en este 2026.

Respecto al contenido del mensaje presidencial, el senador Iván Flores marcó una distinción técnica sobre lo que debería ser el foco del discurso. Si bien el parlamentario reconoció que parte del periodo anual corresponde a la administración anterior, insistió en que la responsabilidad política actual es ineludible. En cuanto al balance de gestión, el legislador subrayó que la cuenta debe basarse estrictamente en “lo que se hizo” y no solo en proyecciones, exigiendo que se aborden los hitos de los poco más de dos meses de mandato.

Asimismo, planteó una autocrítica necesaria y enfatizó que, hasta el momento, no visualiza aspectos positivos en la gestión de José Antonio Kast, por lo que considera indispensable un reconocimiento público de las falencias administrativas ante la ciudadanía.

La Cuenta Pública presidencial marcará uno de los hitos más relevantes del inicio de esta administración, donde el tono del discurso del Mandatario determinará, en gran medida, la relación que mantendrá el Ejecutivo con un Congreso donde la oposición ya adelanta una postura fiscalizadora rigurosa para este 2026.