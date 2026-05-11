Alcaldes advierten eventual cierre de 24 programas por recortes en salud

Hasta el Palacio de La Moneda llegó un grupo de 15 alcaldes y alcaldesas de oposición para entregar una carta dirigida al Presidente, José Antonio Kast, en rechazo a los recortes presupuestarios en materia de salud pública. Asistieron también vecinos y vecinas de las comunas en cuestión, como San Ramón, La Cisterna, Lo Espejo y Quinta Normal, por ejemplo, además de representantes de la Asociación Nacional de Consejos de Usuarios de Salud Pública (Ancosalud). Los asistentes llevaron un ataúd para simbolizar la muerte, a su juicio, de la atención primaria de salud.

En la carta, las autoridades manifiestan “profunda preocupación y rechazo” a la política adoptada en esta materia. “Estimamos necesario distinguir claramente entre la legítima disciplina fiscal y un ajuste que, en su forma actual, afecta de manera regresiva a la población más vulnerable”, indican.

En la misiva, las autoridades advierten “la eventual descontinuación de 24 programas del sector salud”, iniciativas mayoritariamente ejecutadas en la APS. “Lo que implica trasladar el peso del ajuste a los municipios que administran la red asistencial, a los trabajadores que lo verán en sus cargas de trabajo o en la eliminación de sus plazas de trabajo”, consignan.

Entre los temas que abordan los programas que estarían en riesgo, destacan el acceso a medicamentos para enfermedades crónicas, salud mental y prevención del suicidio, cuidados paliativos, atención a personas mayores, entre otros. El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, detalló, por ejemplo, que se vería afectado el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, también el de cuidado paliativo para personas postradas o el de atención bucal de niños en colegios.

En el caso de San Ramón, detalló, “significa que vamos a tener que despedir entre un 30% y un 40% de los funcionarios, eso significa más de 300 personas y es fatal, porque son familias que están detrás”.

Las autoridades solicitan al Presidente considerar cinco puntos:

Aumentar los recursos destinados a los programas que sostienen la Atención Primaria de Salud (APS), en el marco del Presupuesto 2027 .

Actualizar y transparentar el cálculo del per cápita, así como la composición de los recursos asignados a la red de APS.

No continuar con la reducción de programas como los Programa de Reforzamiento de la APS.

Fortalecer la capacidad operativa de la APS, considerando el aumento de costos — como el de los combustibles— que afectan su funcionamiento.

Revisar las medidas asociadas a la universalización en salud.

Sobre el ajuste fiscal de 3% que se busca aplicar de manera universal para para todos los ministerios, la semana pasada la ministra de Salud, May Chomali, informó que en el caso de su cartera sería de 2,5%. Se le consultó al alcalde Toro que esperan en este sentido y aseguró que salud “no debería tocarse”.

“No queremos ningún recorte, no queremos que se descontinúe ningún programa, al contrario, tenemos que conversar para avanzar. Estamos discutiendo que se reajuste y se ponga el énfasis en actualizar los programas de salud. Preocuparse hoy día de cómo avanzamos, no cómo retrocedemos. Hoy día si hay una cartera que no se puede tocar es la cartera de salud. Por tanto, es una mala señal anunciar que le van a meter mano al área de la salud”, indicó.

Por su parte, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, aseguró que estas rebajas ya tienen impacto hoy en iniciativas. “Por ejemplo, los Programas de Reforzamiento de la Atención Primaria se depositan en abril y en agosto. A nosotros en abril nos deberían haber llegado $5 mil millones, nos llegaron $2500 millones. ¿Qué hago? ¿Despido a la gente? ¿Elimino los programas?”, indicó.

“En estricto rigor, tengo que subvencionar con recursos municipales lo que me están recortando de otros lugares para poder dar este servicio que hoy día los vecinos y las vecinas necesitan. Estos servicios que son necesarios, si hoy día no los va a cubrir el Estado, no los va a cubrir el Gobierno, no los van a implementar las municipalidades, ¿quienes los van a implementar? ¿El privado?”, agregó.

“Advertimos que un recorte de esta magnitud podría traducirse en una mayor presión sobre los servicios de urgencia, un incremento de las listas de espera, un aumento de la mortalidad evitable y, en definitiva, un mayor costo para el Estado, además del impacto humano asociado”, escribieron los y las alcaldesas en la carta.

Finalmente, manifiestan disposición al diálogo “técnico y político que permita conciliar la responsabilidad fiscal con la protección efectiva del derecho a la salud”. Este miércoles los alcaldes de oposición tienen una cita con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda para abordar el tema de las contribuciones en el marco de la megarreforma, en este contexto se espera poder abordar los recortes en salud.