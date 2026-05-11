Anticiclón traerá bajas temperaturas y frenará lluvias en gran parte del país

Un nuevo anticiclón comenzará a influir sobre las condiciones meteorológicas de gran parte de Chile durante los próximos días, configurando un escenario marcado por bajas temperaturas, pocas precipitaciones y un importante bloqueo al ingreso de sistemas frontales.

De acuerdo con información publicada por Meteored, el fenómeno estaría asociado a un sistema de altas presiones reforzadas que, según las proyecciones del Centro Europeo de Pronósticos de Mediano Plazo (ECMWF), limitará el avance de lluvias hacia el territorio continental.

El bloqueo atmosférico favorecerá además el desplazamiento de masas de aire frío desde el extremo sur hacia la zona central e incluso algunos sectores del norte del país.

Durante el inicio de la semana, varias localidades del norte y centro todavía experimentarán temperaturas relativamente cálidas para la época, impulsadas por una vaguada costera. En algunos puntos, las máximas incluso podrían superar los 25 grados.

Sin embargo, el panorama cambiaría a partir de mediados de semana. Según las proyecciones meteorológicas, desde el miércoles las temperaturas comenzarán a descender de manera más evidente, especialmente en el sur, donde las mínimas podrían ubicarse bajo los 5 °C.

El nuevo sistema también mantendría alejadas las precipitaciones de gran parte del país. Los modelos climáticos apuntan a que las lluvias seguirán bajo los niveles habituales para esta época del año, especialmente en la zona central y centro-sur.

En caso de registrarse precipitaciones, estas corresponderían principalmente a lloviznas aisladas en sectores costeros, cordillera de la costa y algunos puntos del valle central.

El déficit hídrico sería más notorio en el sur del país, una zona donde mayo suele concentrar una mayor frecuencia de sistemas frontales. Mientras tanto, en sectores de la Patagonia persistirá el ingreso de aire frío subpolar, aumentando la posibilidad de precipitaciones más relevantes.

En el norte del territorio nacional, las lluvias continuarán ausentes, aunque la vaguada costera favorecerá jornadas con abundante nubosidad y eventuales lloviznas débiles en algunos sectores del litoral.

Las condiciones atmosféricas también podrían favorecer mañanas más frías y la aparición de nieblas o nubosidad baja en distintas ciudades de la zona centro-sur durante la próxima semana.