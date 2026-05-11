Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 11 de Mayo de 2026


Cambios tributarios y extensión de fondo para catástrofes: PDG presenta 152 indicaciones al proyecto de reconstrucción

Entre los cambios más relevantes, plantean extender hasta 2030 la vigencia del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, además de ampliar su cobertura a nuevas regiones afectadas por catástrofes.

Entre los cambios más relevantes, plantean extender hasta 2030 la vigencia del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, además de ampliar su cobertura a nuevas regiones afectadas por catástrofes.

Política

La diputada Zandra Parisi (PDG) presentó 152 indicaciones durante la discusión en particular del proyecto de Reconstrucción Nacional, todas orientadas a modificar aspectos sustanciales de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

Este conjunto de propuestas, de carácter técnico, abarca tanto artículos permanentes como transitorios e incluye materias tributarias, de vivienda, medio ambiente y reglas fiscales. Según consignó Emol, la mañana de este lunes, el fundador del partido, Franco Parisi (PDG), señaló en entrevista con Radio 13C que: “Nosotros tenemos más de 100 indicaciones. Por ejemplo, hay cosas que nosotros, de hecho, ya lo conversamos con, yo lo conversé con el ministro (Quiroz), hay cosas que a nosotros no nos hacen sentido”.

Entre los cambios más relevantes, la parlamentaria plantea extender hasta 2030 la vigencia del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, además de ampliar su cobertura a nuevas regiones afectadas por catástrofes y reforzar los mecanismos de control y fiscalización.

Asimismo, las observaciones apuntan a cuestionar la invariabilidad tributaria contemplada en el proyecto, advirtiendo que esta podría limitar la capacidad del Estado para realizar futuras reformas y generar riesgos fiscales. Las indicaciones también incorporan resguardos para evitar que reasignaciones presupuestarias afecten programas sociales esenciales, junto con ajustes normativos orientados a fortalecer la certeza jurídica y evitar efectos retroactivos en la aplicación de la ley.

En materia tributaria, las propuestas consideran ajustes a tasas impositivas, modificaciones en el tratamiento de ciertas rentas —que pasarían a no constituir renta— y la creación de un impuesto único de 5% para ingresos provenientes de una tercera vivienda económica, medida enfocada en personas naturales y pymes.

Por otra parte, en el ámbito ambiental, las enmiendas reemplazan compensaciones directas por mecanismos de créditos tributarios, con el objetivo de reducir el impacto fiscal y priorizar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

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