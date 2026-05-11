Cambios tributarios y extensión de fondo para catástrofes: PDG presenta 152 indicaciones al proyecto de reconstrucción

La diputada Zandra Parisi (PDG) presentó 152 indicaciones durante la discusión en particular del proyecto de Reconstrucción Nacional, todas orientadas a modificar aspectos sustanciales de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

Este conjunto de propuestas, de carácter técnico, abarca tanto artículos permanentes como transitorios e incluye materias tributarias, de vivienda, medio ambiente y reglas fiscales. Según consignó Emol, la mañana de este lunes, el fundador del partido, Franco Parisi (PDG), señaló en entrevista con Radio 13C que: “Nosotros tenemos más de 100 indicaciones. Por ejemplo, hay cosas que nosotros, de hecho, ya lo conversamos con, yo lo conversé con el ministro (Quiroz), hay cosas que a nosotros no nos hacen sentido”.

Entre los cambios más relevantes, la parlamentaria plantea extender hasta 2030 la vigencia del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, además de ampliar su cobertura a nuevas regiones afectadas por catástrofes y reforzar los mecanismos de control y fiscalización.

Asimismo, las observaciones apuntan a cuestionar la invariabilidad tributaria contemplada en el proyecto, advirtiendo que esta podría limitar la capacidad del Estado para realizar futuras reformas y generar riesgos fiscales. Las indicaciones también incorporan resguardos para evitar que reasignaciones presupuestarias afecten programas sociales esenciales, junto con ajustes normativos orientados a fortalecer la certeza jurídica y evitar efectos retroactivos en la aplicación de la ley.

En materia tributaria, las propuestas consideran ajustes a tasas impositivas, modificaciones en el tratamiento de ciertas rentas —que pasarían a no constituir renta— y la creación de un impuesto único de 5% para ingresos provenientes de una tercera vivienda económica, medida enfocada en personas naturales y pymes.

Por otra parte, en el ámbito ambiental, las enmiendas reemplazan compensaciones directas por mecanismos de créditos tributarios, con el objetivo de reducir el impacto fiscal y priorizar a las micro, pequeñas y medianas empresas.