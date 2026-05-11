Crucero del hanta: Francia confirma otro caso y EEUU reporta un "positivo leve"

La ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, confirmó este lunes que uno de los cinco franceses repatriados el domingo del crucero “MV Hondius”, tras su atraque en Tenerife, España, había dado positivo por hantavirus. Se trataba de una mujer que ya el domingo presentaba síntomas.

“Las pruebas han dado positivo por hantavirus”, dijo Rist durante una entrevista concedida a la emisora France Inter, donde especificó que “su estado empeoró durante la noche”. Así, manifestó que la paciente estaba ingresada en “un hospital especializado en enfermedades infecciosas”.

“Como se trata de un virus conocido, sabemos que cuando el estado de salud de una persona empeora, su vida puede correr peligro. Ese podría ser el caso de esta persona”, apuntó la ministra, quien resaltó que la paciente estaba en una sala “muy protegida para evitar que el virus se propague”.

Rist subrayó que los otros cuatro pasajeros evacuados el domingo desde el “MV Hondius” habían dado negativo a las pruebas, si bien seguían ingresados para analizar su evolución. “Se volverán a hacer pruebas”, subrayó, al tiempo que añadió que habían sido identificados 22 contactos “más o menos cercanos” que debían ponerse en aislamiento, tras haber viajado en vuelos en los que estuvo una de las pacientes posteriormente fallecida.

“Positivo leve” en Estados Unidos

Por su parte, las autoridades de Estados Unidos informaron que uno de sus nacionales repatriados había dado “positivo leve” en la prueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria, así como otro presentaba “síntomas leves”.

Se trataba de dos de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados del referido crucero, quienes, según precisó en un comunicado el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos norteamericano, “se encontraban** actualmente en camino hacia Estados Unidos en un vuelo del Departamento de Estado”, viajando ambos “en las unidades de biocontención” de la aeronave “por precaución”.

Concretamente, el avión trasladaría a los pasajeros al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes, sito en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, en el centro del país, antes de llevar a los que presentaban síntomas “leves” a un segundo centro de este tipo en su destino final.

La autoridad sanitaria subrayó, además, que a su llegada a cada centro “cada persona” sería sometida a una evaluación clínica y recibiría la atención y apoyo adecuados, de acuerdo con su estado.

Sin síntomas 22 personas en Reino Unido

Las autoridades de Reino Unido confirmaron este lunes que 22 personas evacuadas el domingo habían sido ingresadas en un hospital en el condado de Merseyside (oeste), antes de resaltar que todos ellos serían sometidos a pruebas durante las próximas horas para determinar si estaban contagiados de hantavirus, si bien por ahora ninguno presentaba síntomas.

La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido indicó en un comunicado que el grupo incluía a 20 británicos, un alemán residente en Reino Unido y un japonés —evacuado a petición de Tokio—, al tiempo que afirmó que todos ellos ya estaban ingresados en el Hospital Arrowe Park.

“Durante el próximo periodo de 72 horas, los pasajeros serían sometidos a pruebas y análisis clínicos”, manifestó el organismo, que afirmó que durante este periodo de tiempo los especialistas “determinarían su estado actual” y “dónde podrían estar en aislamiento”. “Se pediría a los pasajeros que estuvieran 45 días en aislamiento”, detalló.

La secretaria de Estado de Salud Pública británica, Sharon Hodgson, remarcó que “ninguno de los pasajeros presentaba síntomas”. “Los monitorizaremos de cerca durante las próximas 72 horas en el hospital, como parte del periodo de aislamiento por precaución”, explicó, antes de reiterar que “el riesgo para el público seguía siendo extremadamente bajo”.