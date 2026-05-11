Economista Humberto Martínez llama a evitar una “visión pesimista” por desempeño económico del país este año

El economista y profesor asistente del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Humberto Martínez, abordó el escenario económico que enfrenta el país tras las recientes alzas inflacionarias, el impacto del incremento en los combustibles y las expectativas respecto de las próximas decisiones del Banco Central.

El académico sostuvo que, pese al aumento del IPC y la incertidumbre internacional, mantiene una visión moderadamente optimista sobre el comportamiento de la inflación en los próximos meses.

“Yo soy un poco optimista con respecto a este resultado. La verdad, luego de la decisión del Gobierno de traspasar el choque externo a los precios de los combustibles, la gran pregunta era si va a haber un efecto de segundo orden del incremento en el combustible, ya sea a través de indexación o de mayores costos a otros bienes”, señaló Martínez en diálogo con la primera edición de Radioanálisis.

En esa línea, indicó que los datos conocidos hasta ahora muestran que el impacto inflacionario se ha concentrado principalmente en los combustibles. “Lo que nos sugiere el resultado de abril es que, por ahora, el impacto que se ha visto es el impacto directo sobre los precios de los combustibles y que el resto de los bienes y servicios de la economía no han respondido”, afirmó.

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El economista indicó que los próximos meses serán clave para evaluar si esta tendencia se mantiene. “Lo esperable es mirar qué va a pasar en mayo y en junio y esperar que se mantenga así esta noticia, porque es lo que necesitamos todos los chilenos”, añadió.

Respecto de la posibilidad de nuevas alzas en el IPC, Martínez advirtió: “Existe alta incertidumbre sobre lo que sucede en el marco internacional y el efecto sobre la economía chilena no sea solamente a través del precio de los combustibles, sino también a través del tipo de cambio o el precio de los bienes importados”.

Pese a ello, el académico llamó a mantener la calma sobre el desempeño económico del año. “Por ahora, dado el contexto, creo que no hay que acelerar sobre una visión pesimista de lo que vaya a suceder en el año y confiar también en lo que pueda responder el Banco Central ante posibles choques inflacionarios adicionales”, sostuvo.

En ese sentido, Martínez afirmó que el panorama macroeconómico cambió drásticamente en los últimos meses. “A principio de año estábamos con una inflación en febrero de 2,4% anual y hoy estamos a 4%. Ya las expectativas para este año están cercanas al 4% o al 5%, dependiendo de las encuestas que se miren”, expresó.

Sin embargo, destacó que las expectativas inflacionarias de mediano plazo continúan ancladas en torno a la meta del 3%, lo que permitiría al instituto emisor mantener cautela antes de realizar nuevos movimientos en la tasa de interés. “Eso le da cierto espacio al Banco Central para esperar a ver cómo se disipa un poco toda esta volatilidad externa y mantenerse alrededor del nivel de tasa de política monetaria que tiene actualmente”, señaló.

El economista enfatizó que el principal objetivo de la autoridad monetaria debe seguir siendo el control de la inflación, incluso en un contexto de desaceleración económica.