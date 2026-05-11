Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile estrena programa radial

La Escuela de Salud Pública (ESP) de la Universidad de Chile dio inicio el miércoles 6 de mayo a su nuevo programa radial, “Lo Público en Salud”, a través de la señal 102.5 FM de Radio Universidad de Chile. Esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que representa una pieza fundamental del Plan de Desarrollo (PDU) 2025-2030, específicamente dentro de sus lineamientos de Comunicaciones Institucionales.

Según la propuesta presentada al Consejo de la Escuela, el programa responde a objetivos estratégicos claros: definir una política de comunicaciones institucional y fortalecer las capacidades organizacionales para el desarrollo de la vinculación externa. Al maximizar la voz de la ESP desde su propio quehacer, se busca transformar la reflexión académica en acción y referencia nacional.

La Dra. Lorena Rodríguez Osiac, directora de la ESP, destacó la importancia de este proyecto: “Este programa nace para que la Salud Pública no se quede solo en los artículos científicos o en las aulas. Nace para abrir las puertas de nuestra Escuela, para escuchar, para debatir y para construir colectivamente el conocimiento que Chile necesita. ‘Lo Público en Salud’ es una declaración de principios; simboliza el corazón de nuestra misión, que es la transferencia de nuestro quehacer hacia la política y la práctica, contribuyendo al derecho a una salud justa y equitativa para todos y todas”.

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Además, la autoridad enfatizó además que, en el actual escenario nacional, la Escuela debe actuar como una reserva intelectual que aporte evidencia técnica a temas urgentes como la equidad sanitaria y los determinantes sociales de la salud.

Por su parte, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, valoró la importancia de esta colaboración: “Para nosotros, este programa representa un anhelo antiguo y compartido. La Escuela de Salud Pública juega un rol fundamental al vincularse de manera pedagógica y democrática con la ciudadanía, ofreciendo una mirada lúcida e histórica sobre los temas que afectan la vida cotidiana. No hay otro medio de comunicación en Chile que tenga tantos espacios dedicados a la salud pública con este nivel de profundidad; por ello, esta alianza refuerza nuestra misión de ser una radio que no solo informa, sino que educa e incide en el bienestar social“.

Un puente democrático: Objetivos estratégicos e incidencia ciudadana

El diseño de “Lo Público en Salud” actúa como un articulador transdisciplinar que cumple con el principio de bidireccionalidad de la vinculación con el medio. El programa se estructura en bloques dinámicos y secciones que van variando semana a semana, tales como “Mi tesis en 2 minutos”, “La ESP en los medios”, “Memoria Salubrista”, “Cartelera ESP” y “Trayectoria Salubrista”, además de un segundo bloque con un o una invitada para abordar un tema en específico.

En su emisión inaugural, se abordó la Salud Mental en Chile junto a la Dra. Olga Toro Devia, analizando la urgencia de transitar hacia un modelo comunitario con enfoque de derechos. Asimismo, se relevó el hito de Karina Carrasco, la graduada número 100 del Doctorado en Salud Pública, en la sección “Mi tesis en 2 minutos”.

El programa es conducido por Verónica Zúñiga, Periodista de la Escuela de Salud Pública, en dupla con distintos académicos y académicas, entre ellos Alejandra Fuentes, Cristián Rebolledo y Lorena Rodríguez.

“Lo Público en Salud”, además cuenta con una curaduría musical orientada a destacar la música chilena, se transmite cada miércoles a las 11:00 AM. Con este lanzamiento, la ESP no solo cumple con sus metas del PDU, sino que reafirma su identidad como la institución salubrista de referencia para el siglo XXI, poniendo el pensamiento crítico al servicio de una sociedad más justa.

Se ha creado un espacio en la web donde podrás revisar cada capítulo luego de su salida al aire. Lo Público en Salud: Programa radial de la Escuela de Salud Pública de la UChile – Escuela de Salud Pública