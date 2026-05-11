Exdecano Luis Merino dona a la U. de Chile un legado de más de mil 600 libros de musicología

Con las palabras del Dr. Cristián Guerra comenzó en la Biblioteca de Música y Danza Jorge Peña Hen, ubicada en el cuarto piso de la Sede Alfonso Letelier Llona, la emotiva ceremonia en la que el exdecano de la Facultad de Artes de la U. de Chile, profesor titular y musicólogo, Luis Merino Montero, donó a la mencionada unidad académica su valiosa colección bibliográfica. En total, mil 609 libros que hasta entonces no estaban disponibles en las bibliotecas de la casa de estudios se sumaron al patrimonio de la Facultad de Artes.

La ceremonia de entrega contó con la participación de la Rectora Rosa Devés y el decano de la Facultad de Artes, Fernando Carrasco, entre otras autoridades universitarias. Además, asistieron familiares del musicólogo y miembros de la comunidad académica.

Trayectoria y legado del profesor Luis Merino

Luis Félix Merino Montero, figura clave de la musicología chilena, ha tenido una “vida y obra indisolublemente ligada a la Universidad de Chile”. Así lo describió el profesor Cristián Guerra, quien destacó el importante legado del académico. A lo largo de su trayectoria, Luis Merino no solo se ha dedicado a la investigación y la docencia, sino también al fortalecimiento del patrimonio musical.

Luego de su formación en piano y composición en la actual Facultad de Artes, Merino obtuvo su doctorado en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). Por más de cuatro décadas, fue director de la Revista Musical Chilena y es autor de más de 110 artículos y libros.

“He tenido desde siempre un profundo amor por los libros”, mencionó Luis Merino al tomar la palabra durante la ceremonia. Durante décadas, el docente sumó títulos a su colección personal, que este 28 de abril donó a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

“Esta donación lo que hace es visibilizar afectos por la institución, pero también nos compromete a nosotros como autoridades, para que estos legados queden a disposición tanto de estudiantes como de académicas, académicos e investigadores”, comentó el vicedecano de la Facultad de Artes, Luis Montes. Además, agregó que esta entrega hace reflexionar sobre “la manera en que el legado del profesor Merino se convierte en material físico, pero también con un carácter imperecedero”.

Títulos de la colección

La mayor parte de la colección incluye textos que pertenecen a la rama histórica de la musicología. En específico, se divide en ocho grandes grupos que abordan temas como la historia de las prácticas de la música de concierto o música clásica, la música de tradición oral y popular urbana, estudios sistemáticos de la musicología y estudios interdisciplinarios, como la sociología o la antropología de la música.

También se encuentran estudios que toman como punto de referencia a disciplinas vinculadas con la musicología, estudios sobre teoría y práctica musical, textos de otras disciplinas del arte y textos relativos a procesos institucionales de la Universidad de Chile.

“El hecho de que esta colección pueda verse tanto por especialistas como por el público en general me llena de emoción, porque le da un sentido de trascendencia a lo que uno hace. Es una proyección hacia la sociedad”, comentó el destacado musicólogo Luis Merino tras la ceremonia. Esta donación de bibliografía específica del área de la musicología posicionará a la Biblioteca de Artes como una fuente relevante para estudiantes, académicas, académicos e investigadores.

Algunos de los libros de la colección profesor Luis Merino, que ya está disponible en la Biblioteca de la Facultad de Artes de la U. de Chile, son: “América Latina en sus ideas”, de Leopoldo Zea; “Historia de la Universidad de Chile”, de Rolando Mellafe; “Rethinking Music”, de Nicholas Cook; “Temas de estética y de historia de la música”, de Joaquín Zamacois; y “Music in the Renaissance”, de Gustave Reese.