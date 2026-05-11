Guerra en Oriente Medio: la respuesta iraní es "totalmente inaceptable", dice Trump

El intercambio reciente entre Washington y Teherán confirma el bloqueo de las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio. Trump calificó de “totalmente inaceptable” la respuesta iraní a la propuesta de su administración. Voceros de la República Islámica, en cambio, defienden su plan como “legítimo y generoso”, centrado en el cese de la guerra y la seguridad regional.

Irán plantea como condiciones el fin de las hostilidades en todos los frentes, la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y la devolución de activos congelados, además del levantamiento de lo que considera un bloqueo estadounidense. Teherán insiste en que no solicita concesiones extraordinarias, sino el reconocimiento de derechos que considera propios.

Sin embargo, la postura de Washington choca con otro punto clave: el programa nuclear iraní. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aliado de Estados Unidos, subrayó que la guerra no puede darse por concluida mientras Irán conserve su stock de uranio enriquecido y mantenga sus capacidades militares indirectas a través de milicias en la región. Este aspecto se ha convertido en una línea roja para Estados Unidos y sus socios.

Así, el desacuerdo no se limita a cuestiones económicas o de seguridad marítima. Mientras Irán prioriza el levantamiento de sanciones y la normalización del comercio —incluida la circulación por el estrecho de Ormuz, vital para el suministro energético global—, Estados Unidos centra sus exigencias en la contención del poder militar y nuclear iraní.

En paralelo, la tensión se refleja sobre el terreno. Israel mantiene su presión militar contra posiciones vinculadas a Irán, especialmente en Líbano, y el conflicto sigue teniendo consecuencias humanas significativas. La ejecución en Irán de un hombre acusado de espionaje para Estados Unidos e Israel añade un elemento más de escalada.

La próxima visita de Trump a China introduce un nuevo frente diplomático. Washington busca implicar a Pekín, presionando sobre sus vínculos económicos con Teherán, en un intento de reforzar su estrategia.

Pekín anunció este lunes que intentará promover “más estabilidad” en las relaciones internacionales, durante la cumbre entre los presidentes chino Xi Jinping y estadounidense Donald Trump prevista esta semana en Pekín. “China tiene la intención de trabajar con Estados Unidos en pie de igualdad, en un espíritu de respeto y preocupación por el interés mutuo, con el fin de desarrollar la cooperación, gestionar las diferencias y aportar más estabilidad y certeza en un mundo inestable e interdependiente”, dijo un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun.