Laura Gallardo: “El objetivo del IPCC es hacer este puente para poder tomar mejores decisiones”

Creado en 1988, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), ha trabajado incansablemente y de manera transdisciplinar, para crear informes de evaluación en materia de cambio climático que puedan ser utilizados por los gobiernos para tomar decisiones. Este año, Chile fue sede de una reunión internacional organizada por el IPCC y coorganizada por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, y la Casa de Bello, y durante cinco días, especialistas de todo el mundo trabajaron en sentar las bases del primer Atlas conjunto, el que será publicado en el contexto del séptimo ciclo del IPCC (AR7).

La investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y académica del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Casa de Bello, Laura Gallardo Klenner, coordinadora de este encuentro, aseguró que se trata de “una instancia bastante única de interfaz entre la toma de decisiones en primera instancia a nivel gubernamental y la ciencia del cambio climático en todas sus dimensiones”.

“Cada 5, 6 o 7 años, se liberan informes del estado del clima desde sus aspectos físicos, cómo está nuestro entendimiento y caracterización de la vulnerabilidad de los impactos del cambio climático y también del riesgo climático y lo que se refiere a la mitigación, en particular, de gases de efecto invernadero, pero la mitigación en general”, explica la académica.

Desde su creación, el IPCC ha publicado seis informes y actualmente se trabaja en el séptimo ciclo que entregará un informe especial que se refiere al cambio climático y ciudades y también, asegura Gallardo, “un informe metodológico sobre cómo estimar las emisiones de forzantes climáticos de vida corta. Eso fue algo que emergió en el sexto ciclo, la necesidad de tener, así como se tienen metodologías comunes respecto de cómo se estiman las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono que vive muchísimo en la atmósfera, también se quieres saber qué pasa, por ejemplo, con los óxidos de nitrógeno que eventualmente van a la formación de nitrato y que termina siendo un aerosol que en general tiene un efecto de enfriamiento y muchas otras cosas, carbono negro, en fin, otros forzantes climáticos de vida corta”.

¿En qué consiste el trabajo del IPCC?

Es importante aclarar que el IPCC no hace ciencia, no es que financie investigaciones nuevas, no, lo que hace es revisar lo que hay, cuál es el el estado de la ciencia en estas distintas dimensiones, dónde estamos, y hacer una evaluación, una ponderación de esa información que dé el estado del clima y de cómo vamos, cómo lo vamos enfrentando, etcétera.

El IPCC es una instancia global, son más de 185 países, casi todos adscritos a las Naciones Unidas. Ahora ha habido bajas importantes por decisiones de algunos gobiernos como el gobierno de Estados Unidos que se salió. Y lamentablemente eso, si bien hay investigadores e investigadoras de Estados Unidos que están participando y contribuyendo, esto no está bajo un marco gubernamental, no está con el apoyo gubernamental.

¿Los gobiernos toman en consideración los informes del IPCC?

Lo interesante de esto es que este es un trabajo que se hace en conjunto con los gobiernos y cuando estos informes se aprueban, primero los gobiernos revisan a partir del segundo borrador, empiezan a revisar y pueden revisar todo, hacer comentarios y todos los comentarios tienen que ser respondidos, porque claro, los gobiernos de distintos países tienen distintos intereses, que se revele cierta información, les interesa acceder a cierta información.

Y finalmente se hace un resumen para tomadores de decisión, que es un resumen muy breve de 10 páginas y ese lo revisan línea por línea. Entonces, eso conlleva a que los gobiernos que aprueban, en principio, están muy conscientes de qué están aprobando, saben perfectamente qué están aprobando. Ahora, el objetivo del IPCC es hacer este puente de tal manera que la información la tengan para poder tomar mejores decisiones, pero las decisiones las toman los estamentos políticos como corresponde, considerando esta información.

Estos son problemas o cuestiones que son crisis que trascienden a los gobiernos, por lo tanto, tienen que ser necesariamente materias de Estado.

¿Qué medidas para combatir el cambio climático se han tomado en Chile provenientes de los informes del IPCC?

Hay mucho que se ha basado en este informe, este este tipo de informe ha sido muy fundamental no solo para Chile y no solo para países en vías de desarrollo. Yo diría que en general, la mayor parte de los gobiernos del mundo han ido avanzando en esta materia. El problema es que no lo han hecho con la premura y con la rapidez que uno quisiera, porque es necesario, y una muestra de eso es, por ejemplo, que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo, pero hay que notar que la tasa de crecimiento se ha ido ralentizando un poco.

En Chile, por ejemplo, la Ley de Cambio Climático, de alguna manera, también emerge de todo este conocimiento, los planes de adaptación, los planes de mitigación que Chile ha tenido, nuestra propia transición energética también se basa en aquello. Así que sí, esto ha sido muy útil para la toma de decisiones.

¿Qué ocurre con la participación gubernamental de Chile?

Esto partió el año 88, eso a fines de la dictadura, para que nos situemos en la historia política de Chile. Y yo te diría que desde los años 90, Chile ha tenido una participación coherente y consistente en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, tanto de parte de los científicos y científicas que han participado, como de los gobiernos.

Ha habido matices, matices diversos, por supuesto, todos los gobiernos tienen sus matices, pero en general ha sido una política de Estado. Y esa coherencia ha sido y es muy valorada en el ámbito internacional. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? yo espero que todas estas discusiones y estos dimes y diretes pasen, tengan un tamizado racional y efectivamente Chile siga teniendo una política de Estado en el ámbito de cambio climático, así como se han escuchado algunas voces disonantes, también han escuchado voces que hablan de eso mismo.

¿En qué consistió específicamente la reunión que se realizó en la U. de Chile?

Esta reunión era una reunión de expertos, donde se discutió el cómo hacer un Atlas conjunto entre los grupos de trabajo uno y dos. Esto de hacer un Atlas fue una innovación del sexto ciclo en que el grupo de trabajo uno diseñó y estableció un Atlas donde se muestran observaciones, salidas de modelo, proyecciones, etcétera, y ahora la idea es agregar aquella información relevante respecto a vulnerabilidad, respecto a riesgo, respecto a impactos.

El trabajo de este Atlas y que sea conjunto es que sea al final una información mucho más relevante para la toma de la toma de decisiones. Porque claro, efectivamente los escenarios, por ejemplo, de si va a llover más o si va a llover menos o cómo puede cambiar la composición atmosférica, es una parte de la información que se necesita para tomar decisiones, pero ciertamente cuando se está, sobre todo en las escalas más regionales y subnacionales, normalmente también interesa saber cuáles van a ser los impactos de esos cambios: Vamos a tener más sequía, vamos a tener más precipitaciones, cuánto va a subir el nivel del mar, si sube el nivel del mar, cómo eso afecta, por ejemplo, la disponibilidad de alimentos o qué pasa con las zonas costeras, etcétera.