Megaoperativo policial en siete regiones: 459 detenidos, incautaciones y la promesa de Steinert de seguir con los procedimientos

En coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, Carabineros y la Policía de Investigaciones desarrolló un megaoperativo policial en siete regiones, que permitió la detención de 459 personas y la identificación de 236 personas migrantes en calidad de irregulares en el país. Este despliegue, que corresponde al octavo operativo coordinado entre el Ejecutivo y ambas instituciones policiales, se llevó a cabo los días 6 y 7 de mayo en las comunas de Arica, Iquique, Valparaíso, Santiago, Puente Alto, Rancagua, Curicó, Los Ángeles y Concepción.

Durante el procedimiento se realizaron 8 mil 592 controles de identidad y más de mil fiscalizaciones, lo que también permitió el retiro de 47 vehículos de circulación, así como la incautación de siete armas, 28 municiones y nueve kilos de sustancias.

Sobre las detenciones, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, explicó: “Los detenidos obedecen a delitos cometidos en flagrancia, es decir, se detienen aquellos que en el acto estaban cometiendo un hecho punible, una acción criminal”.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, agregó que los arrestados “eran prófugos de la justicia, de delitos tan graves como tráfico de drogas, porte de armas, receptación de vehículo motorizado, delitos sexuales y robo con intimidación y violencia. Se han incautado armas, drogas, vehículos y municiones. Son elementos utilizados para la comisión de delitos graves que mantienen los índices de inseguridad a las personas”.

En cuanto a las medidas judiciales, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que de los detenidos “un 72% y 75% quedaron en prisión preventiva o fueron sometidas a control al control, respectivamente”.

Respecto al control migratorio, se identificaron 236 personas en calidad irregular en el país, que ingresaron por pasos no habilitados, más del 46% de ellas corresponden a ciudadanos de nacionalidad venezolana.

Tras la entrega de resultado, la ministra Steinert aseguró que “estos operativos seguirán durante toda esta administración“, así como la implementación de estrategia para llevar a cabo este tipo de procedimientos. “Esto no suena al azar. Hoy día intervenimos en nueve comunas. Ellas se realizan en atención a un estudio estratégico coordinado con la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. En otros casos, aunamos a más entes del Estado, y en otros casos no, según sea la situación”, detalló.

En esa línea, el general Araya manifestó: “Este último período hemos incrementado considerablemente, las incautaciones de drogas, a los contrabando de cigarrillos, la incautación de cobre, y eso también va de la mano el de desbaratar a bandas criminales, que es el trabajo que estamos desarrollando, y, como dice la ministra, vamos a seguir desarrollando en la forma, y esto obedece también al trabajo policial”.

Por último, Cerna subrayó: “Seguiremos trabajando, seguiremos realizando trabajo en conjunto. Como dijo el general, hemos tenido también controles a nivel nacional, en el norte del país, en los ejes del contrabando, el narcotráfico y el control migratorio. Las estrategias no las podemos declarar, pero el resultado, lo que apuntamos es, cada vez más detenciones, reducir la cantidad de prófugos, regularizar y conocer la condición de extranjero en Chile”.