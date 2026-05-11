No fue un tsunami: oposición acota indicaciones al proyecto de reconstrucción, pero oficialismo insiste que buscan "dilatar" la discusión

El “tsunami” no fue tal. Este lunes, día en que estaba fijado el plazo para presentar indicaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional, la oposición no llevó a cabo la estrategia planteada por el diputado del PPD, Jaime Araya, respecto a que se presentarían alrededor de 2 mil 500 observaciones a la iniciativa. No fueron miles sino que cientas, provenientes de los partidos del progresismo, la Democracia Cristiana (102), el Partido de la Gente (152) e incluso, algunas del oficialismo.

Cuando quedó claro que el número de indicaciones sería menor al anunciado, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, valoró la decisión de la oposición de focalizar sus observaciones.

“Por suerte, por parte sobre todo de la bancada del PPD, de donde uno de sus miembros provino este tipo de declaraciones, se han mostrado contrarios a este tipo de acciones y eso lo agradecemos, esperamos que se demuestre en las próximas semanas y en la tramitación de este proyecto”, dijo.

De todas maneras, la secretaria de Estado también recalcó que las “indicaciones a los proyectos se tienen que dar de forma responsable, de cara a corregir un proyecto que viene a beneficiar a la ciudadanía”. “Lamentablemente, una parte de la oposición ha demostrado mezquindad, ha demostrado una falta de capacidad al utilizar las instituciones de la manera correcta y generar este tipo de sabotaje legislativo que esperamos, no avance de la manera que se observó la semana pasada”, añadió.

El mecanismo escogido por los partidos del progresismo fue presentar 10 indicaciones de consenso, a las que después se sumaron las propuestas de cada partido y de cada parlamentario que deseara hacer observaciones.

Las observaciones en las que coincidieron el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS), el Frente Amplio (FA), el PPD y el Partido Liberal incluyen el fortalecer el Subsidio Unificado al Empleo, eliminar las contribuciones pero solo para la clase media, un subsidio al pie para la compra de las viviendas, el levantamiento del secreto bancario, la devolución del IVA de la canasta básica y también, mantener una tasa de impuestos para la pymes del 12,5%.

Al respecto, se manifestó la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans, quien sostuvo que “a la intransigencia del ministro Quiroz, respondemos con propuestas”. “Durante todas las sesiones de la Comisión de Hacienda se han presentado críticas desde la Asociación de Municipalidades de Chile, también de la Corte Suprema, el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional, expertos y expertas, que han señalado que esta es una mala propuesta”, indicó.

“Sin embargo, el ministro Quiroz quiere avanzar con intransigencia, sin incorporar ninguna recomendación. Por lo mismo, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de presentar indicaciones que se hagan cargo de las visiones que lamentablemente no han sido recogidas”, señaló.

Por su parte, el diputado del PPD, Raúl Soto, se refirió a las 20 indicaciones presentadas por su partido, las que reconoció que tampoco distan tanto de lo que se ha conversado entre las colectividades del progresismo.

Este lunes, los partidos recibieron el informe de la Red de Centros de Pensamiento Progresista titulado “Reforma Tributaria, Crecimiento y Responsabilidad Fiscal”: un documento que aborda propuestas y análisis sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional.

Soto explicó que más allá de que el informe se haya presentado hoy, “esta es una propuesta que veníamos conversando y trabajando en conjunto, por lo tanto, de alguna manera también fueron recogidas” en las 10 indicaciones de consenso.

“Tenemos puntos en común, por ejemplo, en lo que tiene que ver con que las contribuciones y su exención estén limitadas a la clase media y no a las grandes fortunas. Nos parece que es injusto y que es, efectivamente, también regresivo, que quienes más tienen dejen de pagar lo que corresponde. En este caso, tiene que ir enfocado en la clase media y sin afectación de los recursos que llegan a los municipios”, recalcó.

Oficialismo persiste en sus críticas: “Lo que se busca es dilatar”

Pese a que finalmente se presentaron menos indicaciones de las esperadas, las críticas del oficialismo a la oposición se mantuvieron. El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que “quedó claro que la oposición lo que busca con las indicaciones no es mejorar el proyecto, quedó claro por el tenor de lo que dijeron que aquí lo que se busca es dilatar, en sus palabras, generar un ambiente diabólico”, acusó.

“La verdad es que esa no es la forma en que se legisla. Yo le quiero recordar a la oposición que no solamente el Gobierno tiene el deber de poner primero a Chile, la oposición también y cuando ellos lo que decían es simplemente dilatar, lo que están haciendo es desprestigiar a la política”, opinó.

El diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, compartió las aprehensiones de Ramírez y cuestionó que los partidos de oposición le estén pidiendo al Gobierno que le quite la suma urgencia al proyecto de reconstrucción.

A juicio del parlamentario, el objetivo de presentar miles de indicaciones “era dilatar y cuando ellos te piden, ‘quítale la urgencia’, uno puede sospechar que también lo que buscan es dilatar”.

“Si acá ha habido un debate (…) Ellos desperdiciaron mucho tiempo hablando de que lo iban a mandar al Tribunal Constitucional, cuando todavía nadie conocía el proyecto. Entonces, yo creo que acá la oposición tiene que ser responsable y tiene que mostrar realmente cuáles son sus intenciones”, instó.

Las indicaciones del proyecto de Reconstrucción Nacional serán discutidas y votadas en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en las sesiones del martes y el miércoles. Esto, con miras a que el proyecto sea revisado la próxima semana en las Comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, y que la votación en la Sala de la Cámara se produzca antes del 21 de mayo.

En el plano extra legislativo, el Ejecutivo tiene agendados dos encuentros clave para asegurar el respaldo del oficialismo. Este lunes, el Presidente José Antonio Kast se reunirá en Cerro Castillo con la bancada de diputados del Partido Republicano y mañana martes, hará lo propio con todos los senadores de los partidos de Gobierno.