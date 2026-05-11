"O Agente Secreto" y "El Eternauta" lideran los Premios PLATINO 2026

La película brasileña “O Agente Secreto“ y la serie argentina “El Eternauta” se consagraron como las grandes ganadoras de la XIII edición de los Premios PLATINO XCARET, celebrada este sábado en Riviera Maya, México. La producción dirigida por Kleber Mendonça Filho obtuvo cuatro galardones, incluyendo Mejor Película Iberoamericana de Ficción, mientras que la adaptación del clásico cómic argentino triunfó en el apartado televisivo con tres reconocimientos.

La cinta brasileña, ambientada en el Brasil de 1977 y centrada en la huida de un ingeniero perseguido durante la dictadura militar, también se quedó con los premios a Mejor Dirección, Mejor Guion y Mejor Interpretación Masculina para Wagner Moura. Durante la ceremonia, el director Kleber Mendonça Filho destacó el valor del cine “en un momento de mentiras”, asegurando que las historias “llenas de poesía” permiten conectar con “la verdad del drama humano”.

En tanto, “El Eternauta” fue reconocida como Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica. Además, Bruno Stagnaro recibió el premio a Mejor Creador en Miniserie o Teleserie y Ricardo Darín ganó como Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por su papel protagónico.

En las categorías actorales de cine, Blanca Soroa obtuvo el premio a Mejor Interpretación Femenina por Los Domingos, mientras que Paulina Gaitán fue distinguida como Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie gracias a su trabajo en Las muertas.

Otros reconocimientos destacados fueron para “Apocalipsis nos Trópicos“ como Mejor Película Documental; “Olivia & Las Nubes“, que hizo historia al darle a República Dominicana su primer Premio PLATINO en animación; y “Sorda“, ganadora en la categoría Mejor Ópera Prima.

La gala también estuvo marcada por el homenaje al actor argentino Guillermo Francella, quien recibió el PLATINO de Honor por su trayectoria en el audiovisual iberoamericano. Emocionado, el intérprete aseguró que “si algo me sostuvo en pie, fue la pasión”, al agradecer un reconocimiento que calificó como una oportunidad para “mirar hacia atrás y agradecer de verdad”.

La ceremonia, realizada en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, contó además con presentaciones musicales de María Becerra, Camilo y Manuel Carrasco, en una edición que volvió a reunir a las principales figuras del cine y las series iberoamericanas.