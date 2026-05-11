Presidente Kast repudia agresión a Olivares: "Inaceptable, espero que todos la condenen"

El Presidente José Antonio Kast repudió la agresión a golpes sufrida por el diputado PDG Javier Olivares y uno de sus asesores en la comuna de Olmué. El parlamentario agradeció las palabras de apoyo del mandatario y la condena transversal del ataque.

“La agresión al diputado Javier Olivares es inaceptable y espero que todos los actores políticos la condenen, sin ‘peros’ ni ambigüedades. Podemos tener miles de diferencias, pero la violencia jamás puede ser un método de acción política”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, el diputado respondió: “Muchas gracias, Su Excelencia. Chile podrá tener vastas diferencias en muchas materias, pero la violencia física jamás será una herramienta válida para la democracia ni para la convivencia entre quienes pensamos distinto”.

“Agradezco profundamente sus palabras y la condena transversal de diferentes sectores políticos frente a este cobarde ataque”, cerró Olivares.

La agresión ocurrió durante la madrugada del domingo en medio de una actividad organizada por el Club Deportivo Montevideo de Olmué, en la Región de Valparaíso, institución que conmemoraba su aniversario número 53.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el primer ataque ocurrió mientras el parlamentario compartía y bailaba junto a su abogada en medio de la actividad. En ese momento, un sujeto se acercó y le propinó un golpe de puño directamente en el rostro antes de escapar del lugar.

Tras el incidente inicial, Olivares intentó reincorporarse a la celebración, pero segundos más tarde se produjo un segundo episodio de violencia.

Según la información policial, otro individuo lo empujó violentamente, provocando que el diputado cayera al suelo. Una vez en el piso, recibió diversas patadas en el cuerpo por parte del agresor.

En medio de la confusión también terminó lesionado uno de los asesores del parlamentario. El colaborador habría intervenido para intentar defender a Olivares, recibiendo un golpe en el rostro durante el altercado.

Tanto el diputado como su asesor fueron trasladados posteriormente para constatar lesiones, resultando ambos con heridas leves.