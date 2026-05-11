Kast sobre el PC: "Luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles"

El Presidente José Antonio Kast acusó al Partido Comunista (PC) de buscar “agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso”. Esto, en referencia al proyecto de Reconstrucción Nacional que hoy se tramita en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El Mandatario reaccionó a las declaraciones de la diputada comunista Lorena Pizarro, quien en Radio Nuevo Mundo llamó a manifestaciones en el Congreso “para revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo”.

La parlamentaria declaró que “hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del 90, que se cree que el Congreso resuelve todo”.

“Si nosotros tenemos las graderías y afuera del Congreso, la gente protestando por sus derechos, otro gallo canta, porque es la gente demandante”, añadió.

En esa misma línea, dijo: “Nosotros no vamos a poder revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo, este gobierno de extrema derecha, si no se organiza el pueblo, si no está el pueblo exigiendo que estos retrocesos criminales se detengan”.

En respuesta, el Presidente Kast escribió en su cuenta de X: “Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del Gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia”.

La defensa del PC

Los dichos de Kast ya generaron respuesta entre parlamentarios y parlamentarias del PC. El diputado Luis Cuello indicó que las declaraciones del Jefe de Estado contra el partido, “son gratuitas e injuriosas”. “Los comunistas defendemos la democracia. Son otros los que buscan gobernar por decreto para favorecer a los más ricos y arrebatarle la salud y la educación a los chilenos”, sostuvo.

Por su parte, la diputada Nathalie Castillo calificó de “profundamente irresponsable y deshonesto, que el Presidente Kast intente instalar la idea de que el Partido Comunista o sectores de oposición “buscan agitar las calles”, justo cuando su Gobierno vuelve a enfrentar una nueva caída en aprobación”

“Cuando un gobierno no logra responder a las urgencias sociales, económicas y de seguridad, recurre al viejo manual de buscar enemigos internos y alimentar la polarización para desviar la atención de su propia crisis”, apuntó.