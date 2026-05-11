Profe Maza y dichos de Kast sobre ciencia: “Las ideas son lo que mueven el país”

El astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Maza, abordó en entrevista con Radioanálisis las declaraciones del Presidente José Antonio Kast, quien cuestionó el gasto en investigación universitaria y señaló que muchas iniciativas “terminan en libros” sin impacto en el empleo.

Maza reconoció sorpresa ante los dichos del Mandatario y situó el debate en una dimensión más profunda sobre el rol del conocimiento en el desarrollo del país. “Quedé tan sorprendido que todavía estoy un poquitito tratando de asimilar lo que escuché (…) que de repente ahora se pongan cuestionamientos al valor que tiene una investigación científica o incluso una investigación humanista es algo que preocupa”, subrayó.

En esa línea, enfatizó que el desafío actual no es solo alfabetizar, sino avanzar hacia una sociedad que piense críticamente: “Lo que tenemos que aprender ahora ya no es a leer y escribir, que la mayoría de la gente en Chile lo sabe, pero tenemos que aprender a pensar. Y para eso necesitamos grandes universidades, necesitamos grandes profesores que estén investigando, que tengan alumnos de magíster y doctorado, para poder hacer que el país siga ascendiendo”.

El académico fue enfático en rechazar una mirada reduccionista del impacto de la ciencia, particularmente aquella centrada únicamente en la generación inmediata de empleo. “Las ideas son lo que mueven el país y no el músculo. El país no lo va a mover el músculo, así que no sé, yo creo que pillaron mal al Presidente y habló a la rápida”, sostuvo.

Además, cuestionó directamente las cifras mencionadas en el debate: “De partida, habló de que un académico recibe 500 millones de pesos, eso no existe. Un académico puede en un proyecto individual recibir la décima parte de eso, 50 millones, no 500”.

En esa línea, Maza profundizó en el valor real de la investigación universitaria y sostuvo que “no termina todo en un libro. Termina en publicaciones, hay alumnos que hacen tesis doctorales, hay alumnos que hacen tesis de magíster. Entonces es mucho más que todo termine en un libro”.

Incluso, defendió el valor cultural del conocimiento al señalar que: “Por otro lado, si termina en un libro, ideas bien pensadas y bien elaboradas que terminen en un libro… los libros son una maravilla. Ya vendrá otro, si Chile lo que más tiene como historia es gente que ha escrito y que nos define como país”.

Maza advirtió que Chile ya presenta un retraso significativo en inversión en ciencia y tecnología, lo que podría agravarse con los recortes en discusión. “Chile financia ciencia y tecnología menos que países subsaharianos. Nosotros estamos en 0,36% del PIB y con lo que se propone podríamos bajar a 0,28%. Los países de la OCDE invierten 2%, 3% o más. Corea del Sur invierte cerca del 5% y mira cómo va Corea”, explicó.

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Al respecto, insistió en la urgencia de cambiar el enfoque y detalló que “hay que aumentar en un factor de 10 la inversión en investigación y desarrollo. ¿Cómo es posible que con 5 mil kilómetros de costa no tengamos grandes investigadores estudiando el mar?”.

El astrónomo también alertó sobre los peligros de instalar este tipo de cuestionamientos en el debate público, pues pueden afectar la percepción social de la ciencia. “No sé, yo ya estoy perplejo con este tema”, reiteró, aunque matizó que una revisión de los recursos puede ser válida: “Si él dice que quiere auditar todos los recursos que se le han dado a todas las universidades, bueno, está en su derecho. Pero auditar a una universidad en particular por un hecho puntual me parece fuera de lugar”.

Asimismo, reconoció que “hay proyectos que habría que revisar, pero eso no significa deslegitimar toda la investigación”. Más allá de la polémica, Maza planteó que el fondo del debate es el modelo de país que Chile busca construir. “Chile tiene que hacer tres cosas: aumentar la educación, potenciar la investigación y desarrollo, e industrializar el país”, señaló.

“Tenemos que desarrollarnos a partir de la neurona, no del músculo. El músculo ya no mueve nada hoy día”, enfatizó el Premio Nacional de Ciencia Exactas, quien también criticó que el modelo económico del país esté basado exclusivamente en la extracción de recursos y recalcó que “no podemos estar siempre exportando cobre o litio. Tenemos que hacer productos que valgan más, con valor agregado, y para eso necesitamos ingenieros, técnicos, gente muy capacitada”.

En tanto, el profesor José Maza advirtió: “Si viene una industria y no hay gente preparada, se va a ir a otro país. Entonces primero las bases son educación, investigación y universidades de alto nivel”.

Las declaraciones del académico se dan luego de que el Presidente José Antonio Kast cuestionara el uso de recursos públicos en universidades durante una actividad en Puerto Montt. Señaló que investigaciones financiadas por el Estado “terminan en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno”.

El planteamiento se enmarca en la agenda de ajuste fiscal del Gobierno y en medio del debate por recortes presupuestarios en ciencia, incluyendo la suspensión de becas internacionales, lo que ha generado críticas desde el mundo académico.