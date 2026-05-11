"Quiere ser el mejor alumno de Quiroz": las polémicas decisiones que tensionan la visita de Undurraga a la Comisión de Cultura

Continúa la polémica en torno a los recortes fiscales impulsados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Esta vez, luego de que se concretara una rebaja de $51 mil 750 millones al presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, equivalente a cerca del 10% de los recursos aprobados para la cartera en 2026. La medida fue ingresada a Contraloría mediante un oficio de modificaciones presupuestarias y afecta principalmente a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, además del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Entre los programas más golpeados aparecen tres iniciativas que quedaron sin financiamiento: el programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural, el programa Somos Barrio —vinculado a la Subsecretaría de Prevención del Delito— y el aporte destinado a la Corporación Cultural Artistas del Acero. A ello se suman reducciones en fondos culturales y artísticos, el Pase Cultural y transferencias a gobiernos regionales, universidades públicas e instituciones colaboradoras del sector.

Los ajustes también impactan programas de fomento al libro, la música, el audiovisual y las artes escénicas, además del Fondo Corfo de Apoyo a Inversiones Audiovisuales de Alto Impacto, cuyo presupuesto fue reducido a la mitad. Espacios culturales como el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), el Centro Cultural La Moneda y el Parque Cultural de Valparaíso también verán disminuidos sus aportes, en medio de cuestionamientos desde el mundo cultural por el alcance de la medida.

La controversia se intensificó luego de que el Gobierno reconociera que deberá desembolsar más de $6 mil 200 millones tras cancelar anticipadamente las obras de ampliación del GAM. Según expuso el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, ante la Comisión de Hacienda del Senado, el monto corresponde a indemnizaciones por paralización, estados de pago pendientes y término anticipado del contrato con la empresa a cargo del proyecto.

Así, la paralización de la segunda etapa del GAM —que contemplaba una gran sala de espectáculos y cuya construcción había sido retomada en marzo— se transformó en uno de los episodios que más tensionan la gestión del ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien deberá enfrentar cuestionamientos en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados este lunes 11 de mayo junto al titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

Desde el mundo político y cultural han acusado falta de visión estratégica, considerando que el Estado igualmente deberá asumir millonarios costos pese a que las obras fueron suspendidas por razones presupuestarias.

Las críticas al ajuste presupuestario no tardaron en surgir desde el mundo cultural y político. La periodista, gestora cultural y agente literaria, Vivian Lavín, cuestionó que el debate se plantee en términos de gasto y no de inversión, asegurando que “cuando el dinero que va dirigido hacia el fomento de la cultura y la creatividad, es una inversión enorme”.

En esa línea, apuntó a experiencias internacionales como Corea del Sur y los países nórdicos, donde el desarrollo se ha sostenido en industrias creativas y no únicamente en la explotación de recursos naturales. “En este gobierno se ha planteado una emergencia y uno de los puntos de esa emergencia radica en la creación de puestos de trabajo”, manifestó.

Asimismo, Lavín advirtió que el recorte podría profundizar las debilidades del ecosistema cultural chileno, particularmente en el ámbito del libro y la lectura. “Nuestro ecosistema del libro y la lectura ya es bastante frágil. De modo que una reducción de los recursos del Estado tiene un impacto enorme”, señaló. Y añadió que programas como el fomento lector en primera infancia son fundamentales para fortalecer la comprensión lectora y el pensamiento crítico.

A su juicio, disminuir estos recursos “debilita nuestra posición frente a otros países” en un contexto marcado por los desafíos de la inteligencia artificial y la necesidad de generar empleos con mayor valor agregado.

Desde el Congreso, el diputado Ignacio Achurra e integrante de la Comisión de Culturas, apuntó directamente contra el Ejecutivo y el ministro de la cartera. Aseguró que “el recorte incluido era de un 3% y el ministro lo subió a 10%”. “Debe ser el único caso de un ministro sectorial que no defiende el presupuesto de su ministerio”, criticó y afirmó que Undurraga “quiere ser el mejor alumno de Quiroz”.

El parlamentario sostuvo además que la medida “no se trata de un ajuste neutro”, ya que —según afirmó— afecta el acceso a la cultura, debilita empleos ligados al sector y pone en riesgo programas vinculados al libro, la música y las artes escénicas. “La cultura no es un lujo, es cohesión, identidad, desarrollo”, concluyó.