SLEPs bajo incertidumbre: experto apunta que eventual pausa es "innecesaria" y mundo político muestra señales divergentes

El Gobierno abrió un nuevo flanco en materia educacional luego de dejar entrever una eventual suspensión en la implementación de nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). La discusión surgió luego de que la ministra de Educación, María Paz Arzola, reconociera que el Ejecutivo estudia frenar futuros traspasos de establecimientos al sistema, tras reuniones sostenidas con alcaldes de más de 70 comunas para evaluar el impacto del nuevo sistema de administración escolar.

En entrevista con TVN, la secretaria de Estado sostuvo que el Miniduc evalúa el escenario junto a distintos actores del sector, en medio de cuestionamientos por problemas administrativos, déficit financieros y complicaciones en la gestión educacional de algunos SLEP. Sus declaraciones provocaron inmediatas reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición, además de la inquietud del Colegio de Profesores.

La diputada oficialista y miembro de la Comisión de Educación, Sara Concha (Partido Social Cristiano), valoró que el Ejecutivo abra un espacio de revisión sobre el modelo de educación pública. “Entiendo que este proceso ha generado inquietudes en muchas comunidades educativas y también en los municipios, por eso me parece positivo que exista la disposición de revisar, escuchar y corregir aquello que sea necesario”, sostuvo.

La parlamentaria agregó: “Más que verlo como un retroceso, creo que debemos entenderlo como una oportunidad para fortalecer un sistema que debe entregar mayor calidad, estabilidad y mejores respuestas a cada territorio”.

Desde el ámbito municipal, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó la conducción del proceso y apuntó directamente al Ministerio de Educación tras conocerse la posibilidad de congelar nuevos traspasos a los SLEP.

El jefe comunal sostuvo que la cartera “no tiene idea de qué hacer” con la implementación del sistema y afirmó que las señales entregadas por el Ejecutivo reflejan desorden e improvisación.

“Junto con valorar que se pause esto, ojalá donde ya hay SLEP el Ministerio empiece a tener autoridad. Porque hoy día no tiene ninguna autoridad, ninguna, cero, respecto de estos Servicios Locales de Educación Pública”, apuntó el alcalde.

En tanto, desde el oficialismo surgieron cuestionamientos a la posibilidad de alterar el cronograma establecido por ley. El diputado Juan Santana (PS), también miembro de la Comisión de Educación, advirtió que el proceso no depende únicamente de la voluntad política del Gobierno de turno.

“Acá hay que ser muy claros, porque los traspasos de establecimientos educacionales a los Servicios Locales de Educación Pública siguen un cronograma que está establecido por ley y no dependen de la voluntad del Ejecutivo o de la autoridad de turno”, afirmó.

El parlamentario añadió que “este proceso involucra recursos que son para la restauración de establecimientos, para el traspaso de personal, para la instalación administrativa de los nuevos servicios locales y muchas otras etapas complejas que contempla todo este proceso”.

“Por lo mismo, no es algo que pueda anunciarse ni ejecutarse de la noche a la mañana, porque si el propio ministerio considera que existen SLEP que están funcionando mal, entonces lo esperable sería que la ministra anunciara que revertirá los cortes presupuestarios que conocimos esta semana, en lugar de poner en duda la implementación de una ley que el mismo Estado y ella misma como autoridad tiene el deber y la obligación de sacar adelante”, puntualizó.

El Colegio de Profesores de Chile también expresó inquietud ante el anuncio del Ejecutivo y pidió conocer detalles sobre el alcance de la eventual suspensión. “Es algo que esperamos poder conversar directamente con la ministra porque en un aviso así tan general, lo que puede generar es más bien preocupación”, señalaron desde el gremio.

Consolidar la reforma

El experto e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE), Cristian Bellei, planteó que el sistema de educación ya cuenta con múltiples instancias de evaluación y mecanismos técnicos para corregir las falencias detectadas en la implementación de los SLEP.

“La ley que crea los Servicios Locales de Educación Pública contempló una instancia de evaluación en 2021, durante el segundo gobierno del presidente Piñera, donde se encargaron diversos estudios específicos para revisar el estado de avance de la implementación”, explicó en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile.

Bellei recordó que, a partir de esa evaluación, la administración del expresidente Gabriel Boric modificó el calendario original de traspasos. “Se alargó en un par de años y se hicieron más lentos los traspasos para mejorar las condiciones en que se realizaban”, indicó.

El académico también abordó las medidas adoptadas tras la crisis del SLEP de Atacama en 2023. Según detalló, el Ministerio de Educación y el Congreso impulsaron una evaluación nacional externa encabezada por la Universidad de Chile, el CIAE y el Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería.

“Ahí se crearon estándares para los futuros traspasos, precisamente para evaluar los SLEP antes de que asumieran el servicio educativo y evitar errores como el de Atacama”, señaló.

En esa línea, sostuvo que el sistema ya incorpora herramientas preventivas y ajustes progresivos. “Producto de eso, el calendario también se ha ido enlenteciendo, entregando a algunos SLEP un año más de preparación antes de asumir”, afirmó.

Bellei añadió que el año pasado el Mineduc y el Congreso encargaron una evaluación internacional al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y a la Unesco, cuyos resultados derivaron en nuevas recomendaciones para fortalecer el modelo.

“Los cambios y mejoramientos que los SLEP necesitan están súper claros desde hace bastante tiempo y súper documentados en informes incluso de hace un par de meses”, afirmó.

A juicio del investigador, una nueva pausa no resulta necesaria, porque el diagnóstico ya existe y las soluciones también se encuentran identificadas: “Ya se tiene claro cuáles son los problemas y más bien hay que ponerse a trabajar en resolverlos”.

Además, el experto remarcó que el actual mecanismo de evaluación previa ya permite revisar técnicamente el estado de cada servicio antes de concretar los traspasos. “No se necesita cambiar la ley, porque eso ya se hace año a año evaluando los SLEP antes de que asuman el servicio educativo”, indicó.

Bellei enfatizó la relevancia estratégica de la reforma y llamó a consolidar el sistema en lugar de postergarlo. “El Gobierno ya cuenta con todas las herramientas de evaluación, información y programación para poder mejorar el servicio de los SLEP y anticipar una buena gestión”, reiteró.

En esa línea, destacó que los Servicios Locales de Educación Pública constituyen una reforma “muy importante y también muy urgente”, que no amerita postergaciones, sino más bien “consolidarse”.