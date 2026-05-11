Villa Grimaldi denuncia retraso de cuatro meses en entrega de recursos: alertan riesgo para continuidad de sus actividades

Con representantes de distintos sitios de memoria detrás de la mesa y trabajadores presentes entre el público, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi realizó este lunes una conferencia de prensa en el sitio de memoria para denunciar la demora en la entrega de recursos estatales destinados al funcionamiento del recinto.

Hasta el parque llegaron representantes de organizaciones de derechos humanos y de espacios de memoria como Londres 38, José Domingo Cañas e Irán 3037, quienes asistieron para respaldar públicamente a la corporación.

La declaración fue leída por el presidente de la corporación, Álvaro Ahumada, acompañado por parte de la directiva del sitio de memoria y la representante del sindicato de trabajadoras y trabajadores, Francisca Insunza.

Según explicó la corporación, los recursos correspondientes al funcionamiento de Villa Grimaldi aún no han sido transferidos debido a que el convenio firmado con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural sigue en proceso de toma de razón en la Contraloría General de la República. “El convenio ha sido devuelto con observaciones en tres oportunidades y se debió ingresar nuevamente una cuarta vez”, explicó Ahumada.

Desde la corporación afirmaron que la demora ha provocado dificultades para cubrir remuneraciones, servicios básicos y gastos esenciales para mantener abierto el recinto. “Esta situación inédita y profundamente preocupante nos ha generado una crisis financiera que ha afectado el normal funcionamiento de nuestro sitio de memoria”, señaló Ahumada.

El presidente de la corporación aseguró que el presupuesto destinado a Villa Grimaldi no ha sido modificado y sostuvo que el problema se concentra en el retraso administrativo. También cuestionó la lentitud del proceso de revisión. “Llevamos más de cuatro meses funcionando con aportes voluntarios de socias y socios de la corporación para mantener este espacio abierto”, afirmó.

Ahumada advirtió que la continuidad de las actividades podría verse afectada si la situación se prolonga: “Cerrar el espacio sería dar un paso atrás. Sería aceptar una realidad que no tenemos porqué aceptar”.

“Lo que está en juego en Villa Grimaldi excede largamente nuestras condiciones laborales”

La representante sindical Francisca Insunza, abordó el impacto que la crisis ha tenido en los trabajadores y trabajadoras del sitio: “Hoy la situación nos está afectando directamente en nuestros hogares. Hay muchos trabajadores que tienen el sueldo como sustento”.

La dirigenta señaló que los trabajadores han mantenido sus funciones pese a los atrasos en las remuneraciones y recalcó que existe preocupación entre los funcionarios por la falta de certezas. “Nosotros no solo cumplimos un trabajo en este lugar. También nos afecta directamente en términos éticos”, sostuvo.

En paralelo, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Villa Grimaldi difundió una declaración pública en la que respaldó el llamado realizado por la corporación y advirtió sobre el impacto que la crisis tiene para el sitio de memoria.

“Lo que está en juego en Villa Grimaldi excede largamente nuestras condiciones laborales. Para quienes trabajamos aquí, este no es solo el lugar donde nos ganamos la vida: es también un compromiso ético con cada persona que cruza estas puertas”, señala el documento.

En el texto, las y los trabajadores remarcaron que desempeñarse en un sitio de memoria “no es un trabajo cualquiera” y afirmaron que la labor diaria busca transformar “ese dolor en aprendizaje colectivo, en conversación con las nuevas generaciones”.

El sindicato además hizo un llamado al Estado y a las autoridades a garantizar la continuidad del recinto: “Villa Grimaldi le pertenece a Chile entero, y su cuidado es una responsabilidad compartida entre todas y todos”.

Por su parte, el vicepresidente de la corporación, Cristián Castillo, destacó el respaldo de los trabajadores durante los últimos meses y aseguró que el funcionamiento del sitio se ha sostenido gracias al esfuerzo conjunto.

“Es mucho más que un apoyo a la dirección del sitio de memoria. Es un apoyo al trabajo que ellos hacen y a entender que conservar la memoria y desarrollar la educación en derechos humanos es indispensable”, cerró.

La Villa Grimaldi fue construida a inicios del siglo XX como casa patronal del fundo de José Arrieta, en la actual comuna de Peñalolén. En 1964 pasó a manos de Emilio Vassallo Rojas, quien le dio su nombre por su estilo inspirado en las villas italianas y sus extensos jardines.

Tras el golpe de Estado de 1973, el recinto fue ocupado por la DINA y transformado en el Cuartel Terranova, uno de los principales centros de detención y tortura de la dictadura. Cerca de 4 mil 500 prisioneros políticos pasaron por el lugar, de los cuales 228 permanecen desaparecidos.

Villa Grimaldi fue el primer sitio de memoria recuperado por la sociedad civil en Sudamérica tras el fin de la dictadura. Cada año miles de personas participan en actividades educativas y recorridos pedagógicos en el lugar.

La corporación insistió en la necesidad de avanzar hacia mecanismos permanentes de financiamiento para los sitios de memoria y advirtió que la situación actual vuelve a evidenciar la fragilidad con que operan estos espacios en Chile.