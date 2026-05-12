Barbara Figueroa por dichos de Sedini contra el PC: "Hágase cargo de ser coherente antes de pretender dar lecciones"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, se refirió al llamado a movilización de la diputada Lorena Pizarro y la reacción del Gobierno en la materia.

La parlamentaria militante del PC dijo, en entrevista con Radio Nuevo Mundo, que “hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del 90 y se cree que el Congreso resuelve todo”. Figueroa señaló la postura de la parlamentaria como coherente con la planteada por su partido, incluso durante el Gobierno anterior.

“Nuestra posición ha sido coherente y consistente. Cuando hemos tenido reparos, críticas e incluso siendo parte de los gobiernos con autoridades, lo hemos hecho saber. Lo hicimos en el marco de la Nueva Mayoría, lo hicimos en nuestra participación activa en el gobierno del presidente Gabriel Boric y lo hacemos ahora respecto de las malas propuestas y los malos proyectos de ley que está presentando el Ejecutivo”, dijo.

En esa línea, explicó que lo anterior no solo se manifiesta con una postura crítica de parte de parte de representantes, sino también con “un llamado a escuchar a todas las vocerías, a todos los actores, y eso implica también relacionarse con el mundo social, que dentro de sus formas de acción tiene la movilización, pero que su elemento más esencial es la capacidad de organización”. Esto, agregando que se ha generado una “tensión extraña” de parte del Ejecutivo con esta postura histórica del PC respecto al valor de los movimientos sociales.

De hecho, el Presidente José Antonio Kast respondió a los dichos de la diputada Pizarro y escribió a través de su cuenta de X que “el Partido Comunista busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso”, sumando que “los chilenos quieren soluciones, no más violencia”.

Sobre esto, la dirigenta del PC indicó que buscan hacer un llamado a escuchar todas las voces, pero que no pretenden “suplantarlas”. Señaló que “el movimiento social, y el sindical en particular, tiene sus propias vocerías (…) y, por lo tanto, es a ellos a quienes deben responder las organizaciones y el debate democrático que haga una institución. No somos nosotros los llamados a poner esos tiempos”.

En línea con lo anterior, apuntó a una “ignorancia de algunos respecto de la autonomía de los movimientos sociales que los lleva a la conclusión básica y bastante mediocre de que el debate es sobre la imposición de un partido. Todo el mundo sabe que en las organizaciones sociales, primero, no es la fuerza de los partidos la que predomina”.

“Acá se pretende deslegitimar el rol de los actores sociales única y exclusivamente bajo el argumento de que están supeditados a la lógica de partidos. Ese argumento lo conocemos desde Jaime Guzmán, cuando construyó el ladrillo. Por eso nosotros no tenemos derecho a ser dirigentes políticos. No podemos ir a una elección popular como dirigentes sindicales reivindicando nuestro rol, electos por nuestras bases sindicales, por el solo hecho de que se cree que nosotros estamos instrumentalizados”, cuestionó Bárbara Figueroa.

Para la secretaria general del PC, más que un asunto sobre su partido, es uno sobre los movimientos sociales. “Yo diría que hay un absoluto desprecio por parte del Gobierno, ignorancia y desidia contra el rol de actores que son esenciales en una democracia, especialmente en el marco del debate de diálogo social y sobre crecimiento, más aún cuando hablamos de temas de empleo, como es el movimiento sindical”, aseveró.

“Sobre las movilizaciones, me parece que responde al mismo fenómeno. Se cree, muchas veces, que el rol del actor social es única y exclusivamente movilizarse. Nadie va a una huelga de gratis. Cuesta la posibilidad de un despido, persecuciones, sumarios y, por lo tanto, cuando se llega a la instancia de la movilización es porque hay un pliego, una demanda y una propuesta detrás”, afirmó.

En otro tema, luego del episodio de violencia que vivió el diputado Javier Olivares (PDG), la la exdiputada Carmen Hertz (PC), indicó a través de su cuenta de X: “Un payaso patético y cobarde, que hace apología de un criminal y ladrón como Pinochet, que agravia a las víctimas del exterminio y a una sociedad que fue oprimida, ahora llora y se victimiza porque recibió lo que merecía”.

En reacción a lo anterior, Bárbara Figueroa dijo que no permitiría que “que se use las palabras de Carmen Hertz para pretender una política del empate, porque a quienes ha es ofendido Javier Olivares es a las víctimas que hasta el día de hoy no saben dónde está un mínimo resto de sus seres queridos, que por solo pensar distinto los desaparecieron”.

Un payaso patético y cobarde, @JavierOlivares que hace apología de un criminal y ladrón como Pinochet, que agravia a las víctimas del exterminio y a una sociedad que fue oprimida, ahora llora y se victimiza porque recibió lo que merecía, https://t.co/3D90lWsJqm — Carmen Hertz (@carmen_hertz) May 11, 2026

La dirigenta indicó que “no solo son provocadoras las acciones que ha desarrollado permanente y persistentemente el diputado Olivares”, sino que se suman a un Gobierno que no está promoviendo una política “para que nunca más, para que la verdad y la justicia salgan a luz”.

Entonces, respecto a lo dicho por Hertz, aseguró que “uno podrá tener muchas críticas y podrá no estar de acuerdo con todo el tono de las declaraciones, eso uno lo puede entender, pero yo no me voy a sumar el coro de deslegitimar a una exdiputada de la República, una mujer muy comprometida con la defensa de los derechos humanos, por un impasse que le ocurrió al diputado Olivares, que ojalá nunca le ocurriese a nadie”.

“Varios de nosotros hemos tenido situaciones bastante complejas por el solo hecho de que a algunos se les ocurre instalar su juicio, que no te conocen, que no saben cómo es tu dinámica, que no tienen idea más que conocerte a través de una pantalla del rol que te toca representar y eso también ha sido objeto de crítica. Y, en ese marco, uno no ve una mirada consistente, de respeto y de buen trato. Entonces, me van a perdonar, pero creo que acá eso es lo menos relevante para un debate donde, además, se tiene que, entiendo, aclarar con mucha precisión lo que le sucedió al diputado Olivares”, agregó.

Finalmente, la dirigenta respondió a los dichos de la vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien indicó que el PC “no pueden dar cátedra de democracia a nadie”. “Toda la calidad moral con la que nos vienen a dar lecciones para nosotros parte de un elemento: en campaña tenían un jingle con el que recorrieron todo Chile, donde quien hoy es vocera de Gobierno, en la campaña del actual Presidente, cantaba alegre y en coro junto al Partido Republicano ‘sin comunismo’. Nadie consideró que eso fuera ofensivo, a nadie le llamó la atención, todos lo consideraron lo más normal del mundo y cantaban y cantaban el jingle de Kast. Les parecía simpático”, cuestionó Figueroa en primera instancia.

“Entonces, cuando alguien a mí me invita a debatirlas o me viene a dar clases de lecciones, o me viene a decir, ‘ustedes no tienen calidad moral’, yo le digo, con mucho respeto, hágase cargo de ser coherente primero antes de pretender darle elecciones a un partido que en sus 114, 115 años de historia hemos vivido más una vez las políticas de presión y de exclusión”, agregó.

En línea con lo anterior, llamó al Gobierno a tener “un poquito más de memoria, sobre todo por la historia propia, antes de pretender venir a darnos lecciones a otros y hacer vocería sin acordarse que hace poquitos meses atrás estaba con micrófono en mano cantando eufórica en el Caupolicán que tenía que terminarse el comunismo”.