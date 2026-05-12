Chile Hockey confirma amistosos de lujo para las Diablas y los Diablos en el extranjero

Las selecciones nacionales femenina y masculina de hockey sobre césped de Chile continúan afinando su preparación con una serie de amistosos internacionales de alto nivel, tras su desempeño en las Qualifiers Santiago 2026.

Las Diablas, dirigidas por Cristóbal Rodríguez y ubicadas en el puesto 11 del Ranking Mundial FIH, se preparan para uno de los grandes desafíos del año: la Nations Cup en Nueva Zelanda, que se disputará en Auckland entre el 15 y el 21 de junio.

En ese torneo, Chile integrará el Grupo B junto a el anfitrión Nueva Zelanda, Corea del Sur y Francia, en un certamen que entrega un cupo directo a la Pro League, el máximo circuito de selecciones del hockey mundial.

En la antesala del torneo, las chilenas jugarán amistosos de alta exigencia frente a Nueva Zelanda (10°), Estados Unidos (12°) e India (9°), en una preparación clave para el nivel competitivo que enfrentarán.

Tras la Nations Cup, el gran objetivo de las Diablas será la Copa Mundial de Bélgica y Países Bajos, programada entre el 15 y el 30 de agosto. Allí Chile compartirá el Grupo A con Países Bajos, Japón y Australia.

Para llegar en óptimas condiciones, el equipo ya tiene confirmados nuevos amistosos frente a India, Inglaterra (6° del ranking) y otro rival de similar jerarquía aún por definir.

En paralelo, los Diablos, dirigidos por Emiliano Monteleone y ubicados en el puesto 23 del ranking mundial, también tendrán una exigente gira internacional tras su positiva participación en las Qualifiers Santiago 2026.

El equipo masculino realizará una gira por Europa entre el 22 de julio y el 6 de agosto, con base en el Reino Unido, donde enfrentará a selecciones de tradición como Gales (16°) y Escocia (17°).

Estos partidos serán clave en la preparación hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, uno de los principales desafíos del ciclo competitivo del hockey chileno, donde el objetivo es seguir consolidando el crecimiento de la disciplina a nivel internacional.