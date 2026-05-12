Comisión de Hacienda entra en fase clave por proyecto de Reconstrucción en medio de acusaciones cruzadas

Con sesiones fijadas entre las 15:00 y las 23:59 horas, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja enfrentará este martes 12 de mayo una de las jornadas más tensas de la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional. Mientras el Gobierno acusó una estrategia “dilatoria” de la oposición, parlamentarios defendieron la presentación masiva de indicaciones y advirtieron que no permitirán una votación “exprés” de la iniciativa.

La antesala de la discusión estuvo marcada por declaraciones cruzadas entre el Ejecutivo, parlamentarios oficialistas y diputados de oposición, luego del ingreso de cerca de mil 500 indicaciones al proyecto impulsado por La Moneda.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, apuntó directamente contra la oposición y aseguró que existe una intención de retrasar la tramitación. “Claramente aquí hay una acción deliberada, dilatoria”, afirmó en Radio Pauta. El secretario de Estado sostuvo además que muchas de las indicaciones “no dicen relación con el fondo del proyecto” y defendió la necesidad de extender las sesiones para cumplir con los plazos legislativos.

Desde la oposición rechazaron esas acusaciones y defendieron el uso de las indicaciones como una herramienta legítima dentro del debate parlamentario.

La diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, aseguró que el problema radica en la falta de diálogo previo con el Ejecutivo. “Aquí no se está tratando de obstruir, sino de mejorar un mal proyecto”, afirmó. La parlamentaria sostuvo que la oposición ha tenido “poco espacio al diálogo” y acusó que el Gobierno ha intentado “avanzar sin tranzar”, pese a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, el Banco Central y organismos internacionales sobre el impacto fiscal de la iniciativa.

Gazmuri defendió además la batería de indicaciones ingresadas por su sector. “No es una maniobra dilatoria, esto es un trabajo serio, responsable”, señaló. La diputada añadió que la discusión definirá “qué país vamos a tener” y acusó que el proyecto favorece “a los que más tienen”.

En la misma línea, el diputado independiente Carlos Bianchi criticó el mecanismo de votación que podría utilizar la Comisión de Hacienda y advirtió que la Cámara podría terminar teniendo un rol “irrelevante” en la discusión. “El colega diputado Romero está haciendo que la Comisión de Hacienda sea irrelevante”, afirmó.

Bianchi cuestionó también el ingreso de indicaciones sustitutivas por parte del Ejecutivo horas antes del debate. “Es una estrategia para descolocar y cambiar el relato o la discusión”, sostuvo. El parlamentario aseguró que su bancada ha mantenido una postura “absolutamente propositiva” y adelantó que exigirán votar “indicación por indicación” si no existe unanimidad para agruparlas.

Otro de los parlamentarios que salió al paso de las críticas fue el diputado socialista Juan Santana, quien acusó “doble estándar” por parte de la derecha. “Cuando se discutió la reforma tributaria durante el gobierno del presidente Boric, el mismo presidente de la Comisión de Hacienda presentó más de 100 indicaciones”, recordó.

Santana defendió el derecho de los parlamentarios a presentar modificaciones y sostuvo que el debate de fondo no es el tiempo que tome la votación, sino el contenido del proyecto. “La discusión es si el gobierno está dispuesto a sacar adelante una reforma que la población ve como un beneficio para los principales capitales del país”, afirmó.

Desde el oficialismo y Chile Vamos, en tanto, endurecieron el tono frente a la estrategia opositora. El diputado y vicepresidente de Renovación Nacional, Diego Schalper, calificó la ofensiva como un “fraude al reglamento”.

“Presentan un número de indicaciones sabiendo que son contrarias a la Constitución. Lo hacen deliberadamente para entorpecer el tránsito del proyecto”, afirmó el parlamentario de RN. Schalper acusó además un “abuso respecto a los funcionarios de la Cámara” por las extensas jornadas que implicará la revisión de las indicaciones.

El diputado defendió además las indicaciones sustitutivas ingresadas por el Gobierno y aseguró que responden a conversaciones sostenidas con distintos sectores. “No se puede sostener al mismo tiempo que un gobierno es poco conversador y que se abren indicaciones sustitutivas”, afirmó.