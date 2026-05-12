Decretan firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima contra acusados por agredir a diputado Olivares

Con firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima quedaron los acusados de la agresión contra el diputado Javier Olivares (PDG). Esta mañana se llevó a cabo el control de detención de las dos personas de 37 y 39 años, que fueron detenidas a raíz del altercado que tuvo lugar en el aniversario número 53 del Club Deportivo Montevideo de Olmué.

Los sujetos fueron formalizados por atentados y amenazas contra la autoridad, y según indicaron desde tribunales, se exhibieron videos del golpe. La Fiscalía había solicitado también arraigo nacional, lo que fue rechazado por el Juzgado de Garantía de Limache, al igual que la prisión preventiva, que fue petición de la parte querellante. Se fijaron 120 días para la investigación.

El diputado Olivares cuestionó el resultado de la primera audiencia. “Creemos que es una justicia tremendamente garantista, creemos que es una justicia que primero va con y para los delincuentes y no para las víctimas. Hoy día el Ministerio Público ni siquiera se atrevió a presentar la prisión preventiva. Yo siempre he sido crítico del Ministerio Público, creo que su trabajo es bastante paupérrimo, hoy día lo han demostrado. Por tanto, el mensaje es claro hoy día para la ciudadanía, vaya y pégale a cualquier persona y no va a pasar nada”, dijo.

Previamente, el Club Deportivo Montevideo de Olmué entregó su versión respecto al hecho. A través de una declaración pública que compartieron en redes sociales refutaron los dichos del parlamentario, quien aludió a un ataque con trasfondo político y sin provocación de su parte.

“Respecto de lo sucedido, podemos señalar que el parlamentario ingresó al recinto aproximadamente a las 00:27 horas del día 10 de mayo, manteniendo una actitud festiva y altamente extrovertida, acompañado de un equipo que registraba audiovisualmente distintos momentos de la jornada. Considerando su comportamiento, expresiones y forma de actuar durante la actividad, se presume que el diputado se encontraba bajo los efectos del alcohol“, se puede leer en el comunicado. En el cual, además, señalan que Olivares asistió por iniciativa propia “sin tener la calidad de invitado”.

Según indican desde el club, es en ese contexto que se produce un “incidente” con una de las asistentes al evento, “a quien posteriormente el diputado dirigió expresiones ofensivas e insultos, situación que generó la reacción de su cónyuge, quien le propinó un golpe de puño en el rostro. Queremos precisar además que, en dicho contexto, no existió por parte de esta persona ninguna expresión de carácter político, tal como posteriormente ha sido señalado públicamente por el diputado”, señalan.

A lo anterior, agrearon que “el parlamentario reaccionó de manera agresiva, instando a continuar el enfrentamiento fuera del recinto, contribuyendo con ello a intensificar el conflicto”.

En el documento, la asociación consigna que “la persona que agredió inicialmente al diputado también fue víctima de agresiones físicas por parte del propio Diputado Javier Olivares y de integrantes de su equipo, quienes le propinaron golpes de puño y patadas de manera reiterada luego de darle alcance cuando este se retiraba del recinto. En dicha instancia intervino el hermano de la persona afectada, con el propósito de defender a su familiar, generandose posteriormente una riña entre ambas partes”. Expresan, además, que los hechos no fueron denunciados y tampoco constatados medicamente por la persona afectada por temor a ser detenido “en el contexto de los acontedimientos ocurridos”.

“Como institución, reiteramos nuestro absoluto rechazo a toda agresión física sufrida por el diputado Javier Olivares, así como también a cualquier expresión de violencia o incitación al odio que pueda derivar en hechos de estas características.

“Del mismo modo, rechazamos las amenazas y declaraciones posteriores emitidas por el parlamentario en contra de nuestro club y de sus integrantes, por cuanto estimamos que estas solo contribuyen a aumentar la tensión y perjudican el trabajo social, comunitario y deportivo que nuestra institución desarrolla desde hace más de cinco décadas”, finalizan en el texto.