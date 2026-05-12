El TocaRuidos: percusionista argentino protagoniza una sesión de ritmo, sonido e imagen en La Serena

La Temporada de Concierto de Percusión, que se inició en abril en el Auditorio Consistorial de Coquimbo con el grupo brasileño Martelo, tendrá su segunda jornada este 15 de mayo, ahora en el Teatro Municipal de La Serena, con la presentación del destacado percusionista y compositor argentino Carlos Passeggi.

El músico, autor de un importante catálogo de partituras actuales para percusiones, estrena en Chile su concierto “El TocaRuidos”. Es parte de este ciclo que por segundo año está abriendo espacios a nuevas audiencias interesadas en músicas creativas, contemporáneas y sobre todo inesperadas.

“El TocaRuidos tiene cierto humor musical porque ironiza con lo que se cree que son los percusionistas dentro de la música: los que se encargan de la parte del ruido. Pero no es así, pues los instrumentos de percusión pueden hacer melodías, armonías y todos los efectos del piano”, explica Passeggi.

En el Teatro Municipal de La Serena, el argentino estará completamente solo y “abandonado a su suerte”, aunque rodeado de un arsenal de instrumentos. Tocará doce composiciones propias, apoyado por visuales, proyecciones de imágenes que se sincronizan con el desarrollo de su música en tiempo real. Passeggi toca bombo legüero, instrumento clave en el folclor argentino, además de instrumentos electrónicos, pads y artefactos y dispositivos artesanales, entre muchos otros.

“La percusión es un mundo infinito. No por nada históricamente se han utilizado instrumentos de esta familia para generar el gran impacto sonoro, que muchas veces es físico. Los timbales y los grandes bombos tienen funciones incluso militares: una manera de doblegar al contrincante. En este concierto el impacto es sonoro, físico y visual”, dice Passeggi acerca de “El TocaRuidos”.

Mucho más allá de los tambores

La percusionista serenense SKA, parte del equipo de este encuentro musical en el norte chico, señala que “a través de la percusión, que es un universo instrumental, queremos que la gente se acerque nuevamente a la emoción de lo primitivo. La percusión tiene esa relación y poder intrínseco en el humano, al igual que la voz, el baile y el ritmo, son manifestaciones ancestrales”.

El argentino Santiago Kuschnir, también percusionista, creador y productor del encuentro agrega que “es muy grato ver cómo el público se sorprende en cada concierto, no solo por la calidad de los intérpretes y la música, si no por el abanico de instrumentos que se presentan, que va desde los instrumentos más clásicos como la marimba, el vibráfono o los tambores, a las sonajas hechas con tapas plásticas, piezas de lata, sartenes y copas, entre otros”.

SKA y Kuschnir estarán en el escenario como músicos del dúo TA! en la cuarta y última jornada de esta temporada, el próximo 24 de julio.

Segunda Temporada de Conciertos de Percusión

Lugar: Teatro Municipal de La Serena (Benavente 580), 20:00 horas.

15 de mayo. Carlos Passeggi (Argentina)

6 de junio. Chak Dúo (Chile)

24 de julio TA! (Argentina-Chile)

Entrada liberada (por orden de llegada).