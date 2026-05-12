Fonasa declaró desierta la segunda licitación de la Cobertura Complementaria

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) informó que ha declarado desierta la segunda licitación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), en conformidad con lo establecido en la Ley N° 21.674.

Esta decisión, explicó Fonasa, se fundamenta en la falta de cobertura para la totalidad de las fracciones de riesgo definidas en las bases, pese a las gestiones realizadas durante el proceso para completar su asignación.

“Esto hace inviable su adjudicación, toda vez que la contratación íntegra de dichas fracciones constituye un requisito esencial para la implementación del modelo”, enfatizó.

Según explicó Fonasa, en el proceso se recibieron ofertas únicamente para una de las siete fracciones contempladas, quedando las seis restantes sin proponentes.

“En consecuencia, Fonasa ha resuelto dejar sin efecto la adjudicación parcial y declarar desierta la licitación”, recalcó.

También informó que el Ministerio de Salud ha instruido a Fonasa proponer un nuevo modelo que permita dar cumplimiento al mandato legal de implementar la MCC.

“En ese marco, Fonasa iniciará una etapa de revisión que incluirá un diagnóstico sobre los factores que limitaron el interés del mercado asegurador y la evaluación de los ajustes que sean necesarios para viabilizar su implementación”, cerró.

La Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa permite a los afiliados acceder a una mayor protección financiera en salud a través de un seguro complementario, facilitando el acceso a prestadores privados con copagos reducidos. Beneficiará a los afiliados de los tramos B, C y D otorgando copagos mucho más bajos al momento de acceder a prestaciones privadas.