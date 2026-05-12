Irán insistió en propuesta de paz rechazada por Trump: "No había otra alternativa"

Las autoridades de Irán afirmaron que “no había otra alternativa” para poner fin a la guerra y emplazaron a Estados Unidos a aceptar la propuesta presentada por Teherán a través de la mediación de Pakistán. Además, sostuvieron que cualquier otra opción “no llevaría a más que un fracaso tras otro”.

“No había otra alternativa que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se establecían en la propuesta de 14 puntos”, dijo el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, en referencia a la iniciativa iraní, considerada “totalmente inaceptable” por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Cualquier otro enfoque sería totalmente inconcluso; nada más que un fracaso tras otro”, sostuvo en un mensaje publicado en redes sociales, donde agregó que “cuanto más procrastinaran las autoridades de Estados Unidos, más pagarían los contribuyentes estadounidenses por ello”.

Entre los puntos de la propuesta iraní que trascendieron a los medios figuraban esfuerzos para poner fin a la guerra en un plazo de 30 días, garantías contra futuros ataques, la retirada de tropas estadounidenses de países cercanos a Irán, la descongelación de bienes iraníes, el levantamiento de sanciones, el pago de reparaciones por parte de Washington y la creación de “un nuevo mecanismo” para el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán permanecían inmersos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, aunque las diferencias entre ambas partes habían impedido la realización de una segunda reunión en Islamabad. La capital pakistaní ya había acogido un primer encuentro tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado el 8 de abril, el que posteriormente fue prorrogado sin fecha límite por Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de fuerzas estadounidenses fueron algunos de los argumentos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, al considerar que esas acciones vulneraban el alto el fuego y obstaculizaban el proceso de diálogo. Pese a ello, ambos países continuaron manteniendo contactos mediante la mediación pakistaní.