María de la Luz Hurtado por Andrés Pérez: "Es uno de los pocos creadores de teatro que está enraizado en el territorio"

En el Día Nacional del Teatro, la investigadora e historiadora teatral, María de la Luz Hurtado, relevó el legado del actor, director y dramaturgo Andrés Pérez, conocido por ser el autor de la reconocida obra “La Negra Ester”.

En conversación con Semáforo, la socióloga afirmó que es por el significativo aporte que Pérez hizo a las artes escénicas, que el Día del Teatro se celebra en su natalicio. “La comunidad teatral completa reconoce en él un gran maestro, un conductor, alguien que ha dejado un ejemplo vivo”, señaló.

Hurtado destacó que Andrés Pérez “fue uno de los primeros grandes transdisciplinares, porque él cultiva muchas artes y las conjuga en su obra”. “Por eso su obra es tan potente y lleva su carga total. Hay momentos en que él, en una obra, la misma Negra Ester, él es el dramaturgo, luego lo actúa, es el personaje principal, conduce, hace las coreografías y dirige también los momentos visuales. Entonces, él trabaja en un arco enorme de potencialidades”, afirmó.

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La historiadora explicó que Pérez trabajó en distintos ámbitos, pasando por revistas, el programa Sábado Gigante y también, desempeñándose en el Teatro Itinerante, junto al director Fernando Gonzaléz.

“Ahí descubre lo amoroso que es recorrer Chile y llegar a lugares donde nunca se presentó el teatro, y en tiempos de dictadura, en que había un hambre y una necesidad de cultura enorme”, comentó.

“Después cuando él funda su propia compañía, el Gran Circo Teatro, él estuvo poniendo su momento creativo en todos los pueblos y lugares. Entonces, por eso él es, yo diría, de los pocos creadores del teatro que está enraizado en el territorio chileno”, aseguró.

Respecto a la creación de su obra más conocida, María de la Luz Hurtado contó que “La Negra Ester” se montó solo en un mes, en el que Pérez colaboró con Roberto Parra -autor de las décimas en que se basa la obra- y con un talentoso elenco.

“Convoca a gente que tiene capacidad de dirección, de gestión y de creatividad, ¿y me vas a creer que en menos de un mes o tres semanas y media, montan la negra Esther? Tal como la conocemos, con pura energía creativa”, dijo.

Hurtado, quien fue amiga de Andrés Pérez, también recordó su faceta más íntima: “Yo vi “La Negra Ester” en el Cerro Santa Lucía, yo estaba embarazada de mi tercer hijo, bien avanzado, y subí el cerro a pie y Andrés me tenía un cojín para que, con mi guata de embarazada, estuviera más cómoda. Esos detalles tenía él. Llegaba la gente, la saludaba, a todos. Los acogía, estaba presente. Él no se escondía porque era el director. No, estaba en todas las funciones gozándolas y dándole la bienvenida al público. El regalo era para el público al final”, remarcó.