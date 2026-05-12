Parisi invita a Pizarro a denunciar a Olivares por canales formales del PDG

El excandidato presidencial y fundador del Partido de la Gente, Franco Parisi, respondió a las acusaciones realizadas por la diputada Lorena Pizarro (PC) contra el diputado Javier Olivares, a quien acusó de haberle gritado “ordinaria, picante, poblacional”.

En conversación con Radio Universo, Parisi afirmó que “a nosotros nos han roteado permanente y consistentemente” y sostuvo que, si la parlamentaria “se siente ofendida y quiere hablar conmigo, me puede llamar y yo puedo tomar los antecedentes”.

El exabanderado presidencial señaló además que no tendría inconvenientes en conversar con Olivares si así lo solicita la diputada comunista. “Si la diputada Pizarro quiere que yo hable con el diputado, no tengo ningún problema. Yo quiero componer. Chile está muy dividido, extremadamente dividido. Y el PDG tiene que aglutinar”, indicó.

Parisi también abrió la puerta a que el caso pueda ser revisado por el Tribunal Supremo del partido, asegurando que tanto él como las directivas nacionales y regionales pueden intervenir para evitar conflictos de convivencia.

“Si yo, mi persona, o el presidente del partido, o el presidente regional, puede hacer algo para suscitar desaguisados sociales de convivencia, créame, no tengo ningún problema en hacerlo”, sostuvo.

Finalmente, invitó a Pizarro a presentar la denuncia mediante los canales formales del PDG. “Si la diputada Pizarro, a quien no conozco, se siente ofendida, puede contar con cualquier miembro del PDG para subsanar aquello”, concluyó.