Profesores Alejandra Mizala y Francisco Martínez pasan a segunda vuelta del proceso eleccionario de Rectoría 2026-2030

La Universidad de Chile vivió este martes 12 de mayo una jornada electoral marcada por la realización de las elecciones de rectoría para el periodo 2026-2030. Un un proceso que destacó por ser el primero desarrollado completamente de manera electrónica. La votación combinó modalidades presencial y virtual para permitir la participación de la comunidad académica de la casa de estudios.

La jornada eleccionaria de este martes 12 de mayo, que se extendió de 09:00 a 17:00 horas, dio como resultado que la profesora Alejandra Mizala y el profesor Francisco Martínez serán los candidaturas por las que deberán optar las y los integrantes de este estamento en la segunda vuelta, a desarrollarse el martes 2 de junio, en el mismo horario.

Según los resultados oficiales entregados por la Junta Electoral Central, de un padrón total de 4.218 personas habilitadas para sufragar participaron 3.037 votantes, cifra equivalente al 72% del electorado. La candidata con mayor respaldo fue la profesora Alejandra Mizala, quien obtuvo 1.060,625 votos, correspondientes al 42,72% de las preferencias.

En segundo lugar quedó el profesor Francisco Martínez con 576 votos, equivalentes al 23,2%, resultado que le permitió avanzar al balotaje junto a Mizala. En tercer lugar se ubicó el profesor Sergio Lavandero con 554,375 votos, correspondientes al 22,33%, mientras que el profesor Pablo Ruiz-Tagle alcanzó 291,625 sufragios, equivalentes al 11,75%. Además, se contabilizaron 19,75 votos blancos y 39 votos nulos.

Previo a la entrega de los resultados, el prorrector de la Universidad de Chile y presidente de la Junta Electoral Central, Claudio Pastenes, destacó el carácter histórico de la jornada y valoró el desarrollo del proceso. “En primer lugar, agradecer a la y los candidatos por mantener el debate y el carácter deliberativo de la Universidad de Chile. También a la comunidad académica que se congregó en la votación en esta elección el día de hoy”, señaló.

Pastenes además subrayó el desafío institucional que implicó implementar el nuevo sistema de sufragio digital. “Como es evidente y todos saben, se trató de un proceso electoral que por primera vez se realiza de manera electrónica para elegir a la rectora o rector de la Universidad de Chile. Y eso demandó un trabajo institucional de mucho compromiso”, afirmó la autoridad universitaria.

Las candidaturas que pasan a segunda vuelta

La profesora Alejandra Mizala Salces es economista de la Universidad de Chile y Ph.D. en Economía de la University of California, Berkeley. Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, cuenta con más de 37 años de trayectoria académica en docencia, investigación, gestión institucional y diseño de políticas públicas, con un compromiso sostenido con la equidad y el fortalecimiento de la educación pública.

Fue prorrectora de la Universidad de Chile entre 2022 y 2026, impulsando una gestión orientada a la calidad académica, el trabajo colaborativo y la modernización institucional. Durante este período contribuyó al fortalecimiento de la autoevaluación institucional, la actualización del sistema de calificación académica, avances en transformación digital y proyectos estratégicos de resguardo patrimonial.

Lideró el proceso de Acreditación Institucional que culminó con la acreditación de excelencia por siete años (2025–2032).

Su investigación se centra en economía de la educación, calidad, equidad y brechas de género en STEM. Ha liderado numerosos proyectos, asesorado a organismos internacionales e integrado comisiones y consejos asesores en educación, trabajo, pensiones y género.

Ha fundado y dirigido unidades académicas como el CEA, el MGPP, el CIAE y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación.

En tanto, el profesor Francisco Martínez Concha es ingeniero Civil de la Universidad de Chile, profesor titular y actual decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. A lo largo de su trayectoria ha combinado liderazgo institucional y compromiso con la educación superior, desempeñándose como jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, integrante del Consejo de Conicyt y de la Comisión Nacional de Acreditación, y presidente y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte.

En la Universidad de Chile ha ejercido responsabilidades estratégicas como vicerrector de Asuntos Económicos y de Gestión Institucional, asesor de los rectores Víctor Pérez y Ennio Vivaldi y director del Departamento de Ingeniería Civil de la FCFM, entre otras funciones.

Magíster y Doctor (Master of Arts y Ph.D.) por la Universidad de Leeds, Inglaterra, inició su carrera académica en 1986 y se especializó en la modelación del funcionamiento y evolución de las ciudades. Entre sus aportes de mayor impacto internacional destaca la creación del modelo de uso de suelo de Santiago, MUSSA, que ha sido aplicado en ciudades como Minneapolis, Boston, París y Berlín.

Es autor del libro Microeconomic Modeling in Urban Science, texto que ha vendido más de 14 mil ejemplares a nivel mundial, donde desarrolla una teoría orientada a explicar la existencia de una ley universal en la evolución de las ciudades. Además, ha desarrollado investigación en desigualdad, enfocado en modelos para la equidad económica.

La transmisión de este acto se encuentra disponible en el canal de youtube de la Universidad de Chile: https://www.youtube.com/watch? v=Oode0iIH0Pg

31 rectorados en la historia de la universidad

La historia de la Universidad de Chile tiene 183 años, al igual que las elecciones de rector. La Casa de Bello elige a su máxima autoridad actualmente cada cuatro años, y desde 1843 cuando Andrés Bello fue el primero, 31 académicos y académicas han ocupado el cargo.

Cinco han sido los estatutos que, entre otras aristas de la institución, han dado marco a la elección de la máxima autoridad, entre ellos el de 1971 que señalaba que las universidades estatales chilenas elegirían a sus rectores con el voto estudiantil, el que era ponderado en 25 por ciento. Sin embargo, la dictadura cívico-militar eliminó esta posibilidad dejando en la lista de rectores designados durante este periodo (1973-1990), e incluso legando nuevos estatutos en 1981 que no serían cambiados de manera formal hasta 2006.

Pese a ello, tras el regreso de la democracia, Jaime Lavados fue el primer rector elegido democráticamente, devolviéndole el voto a los académicos de la Universidad y comenzando un camino que tuvo como rectores al mencionado Lavados (1990-1998), Luis Riveros (1998-2006), Víctor Pérez (2006-2014), Ennio Vivaldi (2014-2022) y Rosa Devés, (2022-2026), quien es la primera rectora mujer en la historia de la Casa de Bello.

En estas elecciones se contará por primera vez en la historia con voto electrónico, un proceso rápido y seguro, que reemplaza las urnas presenciales que llenaban los espacios de la Casa Central de la U. de Chile hasta los comicios de 2022.