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Reconciliación, himnos y cigarrillos: Oasis llevará su regreso al cine y streaming

Disney+ anunció el documental "Oasis Live ’25", cinta que incluiría material inédito del regreso de la banda británica a los escenarios, backstage y la primeras entrevista conjunta de los hermanos Gallagher en más de 25 de años.

Disney+ anunció el documental "Oasis Live ’25", cinta que incluiría material inédito del regreso de la banda británica a los escenarios, backstage y la primeras entrevista conjunta de los hermanos Gallagher en más de 25 de años.

Cultura

La historia del regreso de Oasis ya tiene película. Y no se trata de cualquier registro nostálgico: Disney+, junto a Sony Music Vision y Magna Studios, anunciaron un documental enfocado en la esperada reunión de los hermanos Liam Gallagher y Noel Gallagher, en el marco de la gira “Oasis Live ’25”.

La cinta —aún sin título oficial— llegará primero a los cines en septiembre y posteriormente estará disponible de manera exclusiva en la plataforma de Disney+ a fines de este año. El proyecto promete transformarse en uno de los grandes eventos audiovisuales ligados a la música en 2025, siguiendo el retorno de una banda que convirtió el britpop en un fenómeno cultural global y que, durante décadas, pareció imposible de reunir.

 

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Hace más de 25 años: los Gallagher vuelven a tener una entrevista conjunta

El documental fue creado por Steven Knight, reconocido por series como Peaky Blinders, y estará dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, responsables de trabajos musicales como Shut Up and Play the Hits. Según adelantaron, la película mostrará el detrás de escena de la gira, incluyendo ensayos, backstage y material inédito sobre el reencuentro de los Gallagher. También contará con las primeras entrevistas conjuntas de Liam y Noel en más de 25 años, un hecho que por sí solo ya convierte al documental en una pieza de alto voltaje para los seguidores de la banda.

Pero el proyecto no solo busca retratar el regreso de Oasis como espectáculo de masas. La producción también pondrá el foco en el vínculo emocional entre la banda y sus fanáticos, explorando cómo canciones como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” oLive Forever” atravesaron generaciones enteras y se convirtieron en himnos compartidos mucho más allá de la fría Manchester.

Quería contar la historia de los hermanos y de la banda, pero también la historia de los fans cuyas vidas fueron marcadas por esta música”, señaló Knight en el comunicado oficial. El creador agregó que la película aborda “cómo la música puede unir generaciones, culturas y países” en tiempos marcados por la polaridad.

Desde Disney+, en tanto, destacaron el carácter excepcional del proyecto. Eric Schrier, presidente de Direct-to-Consumer International Originals, aseguró que “oportunidades como esta son increíblemente escasas” y calificó el  film como “una historia íntima sobre la reconciliación, el poder de la música y una de las bandas más influyentes de todos los tiempos”.

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