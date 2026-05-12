Renuncia de Rafael Araos: oposición critica salida del subsecretario y lo vincula con falta de intéres del Gobierno en la ciencia

Durante la tarde de este lunes 11 de mayo se concretó la salida del ahora ex subsecretario de Ciencias, Rafael Araos. Un hecho que generó críticas en la oposición, donde se acusa un desinterés de la administración del Presidente José Antonio Kast en la ciencia.

El infectólogo y jefe del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud durante la pandemia es la primera baja relevante del Gobierno y su renuncia estaría ligada a desvinculaciones en el Ministerio, las que Araos se habría negado a concretar.

Según ha trascendido, la solicitud de la ministra Ximena Lincolao era despedir a un total de 40 funcionarios, que corresponden al 30% de la dotación total de la cartera de Ciencias. Esto, sin embargo fue desmentido en una comunicación que Lincolao envió a los trabajadores del Ministerio -y que fue revelada por Radio Bío Bío– en que asegura que la salida de Araos fue por “diferencias de gestión y visión”.

Requerido sobre la salida del subsecretario Araos, el presidente de la Comisión de Ciencias, Daniel Manouchehri, sostuvo que esta renuncia se relaciona con un problema de fondo. El diputado del Partido Socialista (PS) lo ligó con las declaraciones de la semana pasada del Presidente Kast, en las que cuestionó el gasto en investigación universitaria y señaló que muchas iniciativas “terminan en libros” sin impacto en el empleo.

“El subsecretario Rafael Araos es un profesional de primer nivel y el hecho de que a solo 60 días de iniciado el Gobierno, a propósito de los recortes, salga y renuncie, es un hecho que no es menor”, dijo Manouchehri.

A juicio del parlamentario, el Ejecutivo ha dejado claro “que desprecia a la Ciencia, que siente rechazo por la academia”. “Este es un Gobierno que siente que gastar plata en ciencia es botarla”, agregó.

El diputado del PPD e integrante de la Comisión de Ciencias, José Montalva, compartió las apreciaciones de Manouchehri y habló de un “desmantelamiento” del Ministerio, a pesar del amplio consenso que generó su creación.

“Me cuesta creer que no tienen relación esas palabras del Presidente con que poco tiempo después quieran desmantelar un Ministerio tan importante como el Ministerio de Ciencias. Hay pocos ministerios en Chile que hayan tenido un apoyo tan transversal”, comentó.

“Cuando vemos hoy un proyecto de Reconstrucción que dice que quiere generar empleo, generar mejor capital humano y oportunidades, observamos como algo contradictorio que sigan desmantelando un ministerio como el de Ciencia”, añadió.

En tanto, en el oficialismo la crisis dentro del Ministerio de Ciencia se desdramatizó. El diputado de Renovación Nacional (RN) y también integrante de la Comisión de Ciencias, Diego Schalper, defendió la versión de la ministra Lincolao respecto a que la salida de Araos fue por diferencias en sus estilos de trabajo.

“Conversé ayer con la ministra de Ciencia y ella me manifestó que había una incompatibilidad imposible de superar entre los estilos de trabajo de ella y de su subsecretario. Lo mejor, cuando eso sucede, es sincerar la situación y por lo tanto, a mi me parece que la renuncia del subsecretario va en la línea de reconocer esa incompatibilidad”, expresó.

El parlamentario oficialista, además, dio un contundente apoyo a la secretaria de Estado: “Al final, lo que a todos nos interesa es que la ministra Lincolao pueda seguir haciendo su trabajo. Creo que ella está haciendo un despliegue muy significativo, que está poniendo a la ciencia y la tecnología en el primer lugar de la agenda y por lo tanto, yo respaldo el trabajo que ella está haciendo”.