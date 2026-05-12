Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 12 de Mayo de 2026


Renuncia de Rafael Araos en Ciencia expone diferencias entre subsecretario y ministra Lincolao

El Gobierno designó una subrogancia mientras la ministra desmintió versiones sobre desvinculaciones en la cartera.

El Gobierno designó una subrogancia mientras la ministra desmintió versiones sobre desvinculaciones en la cartera.

Ciencias

El Presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia del subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, quien decidió dejar el cargo por diferencias en la conducción de la ministra Ximena Lincolao. Junto a él concretaron su renuncia la jefa de gabinete, Camila Skewes, y la jefa de la División Jurídica, Alejandra Tagle.

“El Presidente de la República, José Antonio Kast, aceptó este lunes la renuncia de Rafael Araos, subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Agradecemos su trabajo durante este período y le deseamos mucho éxito en sus próximos desafíos”, señaló un comunicado oficial.

“Mientras se nombra alguien en su reemplazo, será subrogado en el cargo por Carolina Rossi, Jefa de División de Tecnología Emergente. El Ministerio continúa avanzando con fuerza en sus prioridades estratégicas”, añadió la nota de la Oficina del Presidente.

Posteriormente, según informó radio Bío Bío, la ministra Lincolao envió un correo interno a las y los funcionarios de la cartera en el que confirmó que hubo “diferencias de gestión y visión” con Araos, pero desmintió versiones sobre eventuales despidos.

Según la información de la radio, el correo de la ministra expresa que “han circulado versiones en algunos medios respecto de las razones de esta salida, incluyendo afirmaciones sobre eventuales desvinculaciones masivas de funcionarios. Quiero señalar de manera clara que aquello es categóricamente falso”.

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