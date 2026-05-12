Tres secretarias de Estado renuncian al Gobierno de Keir Starmer en Reino Unido

Tres secretarias de Estado del Gobierno británico presentaron su renuncia en medio de la creciente presión interna sobre el primer ministro Keir Starmer, tras el duro revés sufrido por el Partido Laborista en las elecciones locales realizadas la semana pasada en Reino Unido.

Una de las dimisiones más relevantes fue la de Miatta Fahnbulleh, hasta ahora secretaria de Estado de Descentralización, Fe y Comunidades, quien pidió públicamente al jefe de Gobierno “hacer lo correcto por el bien del país y del partido” y establecer “un calendario para una transición ordenada”.

En una carta difundida en redes sociales, Fahnbulleh reconoció avances de la administración laborista, aunque criticó la falta de “visión, rapidez y ambición” para cumplir con las promesas de cambio. Además, apuntó a decisiones como los recortes a servicios sociales y aseguró que Starmer “ha perdido la confianza y la credibilidad del público”.

A la salida de Fahnbulleh se sumó la de Alex Davies-Jones, secretaria para las Víctimas y la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. En su carta, afirmó que las derrotas electorales en el Senedd Cymru y en otras zonas del país fueron “catastróficas” y llamó al primer ministro a adoptar “medidas audaces y radicales”.

Davies-Jones sostuvo que, pese a considerar a Starmer “un hombre bueno y honesto”, el Gobierno debe escuchar el mensaje entregado por los votantes y actuar “en interés del país” mediante una hoja de ruta para la salida del líder laborista.

También presentó su renuncia Jess Phillips, secretaria de Estado para la Protección y la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, quien cuestionó la falta de cambios profundos bajo el actual liderazgo.

Phillips acusó a Starmer de actuar solo bajo presión y criticó el retraso de medidas para limitar la difusión de imágenes explícitas entre menores. “Podríamos detener este abuso”, afirmó, lamentando que el Ejecutivo priorizara las preocupaciones de las empresas tecnológicas por sobre la protección de niños y adolescentes.

La crisis se produce después del fuerte retroceso electoral del Partido Laborista en los comicios locales, donde ganó terreno la formación de ultraderecha Reform UK, liderada por Nigel Farage. Pese a las presiones internas, Starmer ha descartado renunciar y sostuvo que abandonar el cargo solo profundizaría el “caos” político en el país.