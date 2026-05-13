Alcalde Matías Toledo descarta una futura militancia en el PDG tras reunión con Franco Parisi

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, sostuvo este miércoles 13 de mayo una reunión con el fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, en medio de crecientes señales de acercamiento entre ambas figuras y especulaciones sobre un eventual vínculo político de cara a futuros procesos electorales.

La cita se realizó en la comuna y contó también con la participación de la diputada del PDG, Zandra Parisi. Tras el encuentro, el economista compartió un video junto al jefe comunal acompañado de la frase “se vienen cositas”, reforzando las interpretaciones sobre una posible alianza.

Previo a la reunión, Parisi ya había manifestado en Radio ADN su interés en que Toledo se integrara al PDG. En el punto de prensa posterior, el excandidato presidencial valoró el liderazgo del alcalde y criticó que desde el Gobierno no hubieran tenido contacto con él para convocarlo a la reunión de alcaldes realizada en La Moneda.

“Usted ha salido desde los movimientos sociales a ser alcalde de una de las comunas más importantes de Chile”, señaló Parisi, agregando además que la bancada del PDG está disponible para apoyar iniciativas para la comuna.

Consultado sobre una eventual incorporación al partido, Toledo aclaró que “la verdad es que, por ahora, nosotros no estamos explorando nuestra posición de militar”. De todas maneras, sostuvo que “valoro mucho a la gente que milita”, destacando que la política “se hace en colectividad”.

El alcalde también abordó las divisiones entre oficialismo y oposición, afirmando que “la lógica de alcaldes oficialistas y alcaldes de oposición le hace mal a Chile”, ya que las decisiones legislativas terminan afectando a todos los municipios por igual.