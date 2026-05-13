Amplían en 150 días investigación de caso de Julia Chuñil

El Juzgado de Garantía de Los Lagos, a cargo del magistrado Andrés Riveros, determinó ampliar en 150 días el plazo de investigación en el caso que indaga el presunto homicidio de la activista mapuche Julia Chuñil, quien desapareció el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos.

La resolución fue dictada por el juez, quien acogió la solicitud de las partes después de analizar el estado actual de las diligencias procesales en curso.

El Ministerio Público pidió extender la investigación por los cinco meses concedidos, dado que el plazo inicial terminó a mediados de abril.

La Fiscalía justificó la solicitud precisando que quedan diligencias periciales pendientes vitales para dilucidar lo sucedido con Julia Chuñil, quien tenía 72 años al momento de desaparecer.

Cabe recordar que se debe determinar, por ejemplo, si los más de 60 restos óseos encontrados en el campo perteneciente a la víctima corresponden a o no a ella.

El Ministerio Público tiene por ahora como principal sospechoso a Javier Troncoso Chuñil, hijo de la mujer desaparecida y el cual permanece en prisión preventiva, quien está imputado por los delitos de parricidio, inhumación ilegal, robo frustrado con violencia e intimidación y maltrato corporal.

También han sido investigados los otros hijos de la dirigenta mapuche, Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, a los que les fue revocada la medida cautelar de prisión domiciliaria el viernes 10 de abril.