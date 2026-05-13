Araos confirmó que ministra Lincolao le pidió elaborar una lista de despidos

El renunciado subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, afirmó que la ministra Ximena Lincolao le pidió elaborar una lista de despidos de funcionarios en dicha cartera.

Consultado por El Mercurio si existía una lista de desvinculaciones, respondió escuetamente: “Una lista no. Una orden para diseñarla y ejecutarla, sí: directa, con testigos”.

Araos renunció el 30 de abril, según ha trascendido, tras recibir la orden de despedir a cerca de 48 funcionarios del ministerio, además de una serie de desavenencias con la ministra por los recortes presupuestarios.

En lunes, el Presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia del subsecretario y agradeció “su trabajo durante este período y le deseamos mucho éxito en sus próximos desafíos”, señaló un comunicado oficial.

“Mientras se nombra alguien en su reemplazo, será subrogado en el cargo por Carolina Rossi, Jefa de División de Tecnología Emergente. El Ministerio continúa avanzando con fuerza en sus prioridades estratégicas“, añadió la nota de la Oficina del Presidente.

Posteriormente, según informó radio Bío Bío, la ministra Lincolao envió un correo interno a las y los funcionarios de la cartera en el que confirmó que hubo “diferencias de gestión y visión” con Araos, pero desmintió versiones sobre eventuales despidos.

Según la información del medio, el correo de la ministra expresa que “han circulado versiones en algunos medios respecto de las razones de esta salida, incluyendo afirmaciones sobre eventuales desvinculaciones masivas de funcionarios. Quiero señalar de manera clara que aquello es categóricamente falso“.