Auditoría preliminar en Codelco detecta sobreestimación de 20 mil toneladas en producción de 2025

Una auditoría interna preliminar encargada por Codelco detectó posibles irregularidades en el reporte de producción correspondiente a diciembre de 2025, luego de identificar una sobreestimación cercana a las 20 mil toneladas métricas finas de cobre. El hallazgo surgió tras cuestionamientos de actores de la industria minera por el fuerte salto productivo informado por la cuprífera al cierre del año pasado.

Según los antecedentes divulgados, en diciembre de 2025 la minera estatal reportó una producción de 172.300 toneladas métricas, la cifra mensual más alta de la última década y muy superior al promedio mensual de aproximadamente 105.600 toneladas registrado entre enero y noviembre del mismo año.

El informe preliminar de auditoría detectó que parte del material incorporado como producción terminada no cumplía completamente con los requisitos y procedimientos internos establecidos por la compañía, lo que habría permitido inflar los resultados reportados y cumplir las metas anuales de producción.

Frente a la controversia, Codelco emitió un comunicado en el que aseguró que la auditoría aún no concluye y que los antecedentes conocidos corresponden a resultados preliminares. La estatal afirmó que el proceso sigue en desarrollo y que, una vez finalizado, adoptará las medidas correspondientes de acuerdo con sus protocolos internos.

“La auditoría contempla etapas formales de revisión de antecedentes y derecho a descargos de las personas involucradas, por lo que no corresponde adelantar conclusiones mientras el proceso siga en curso”, expusieron en su comunicado.

En paralelo, el diputado Jaime Mulet reaccionó al contenido del informe preliminar y afirmó que “hace un mes y medio, con los antecedentes que habría recibido, denuncié un hecho muy importante: dije que Codelco que existían fundadas sospechas que había alterado la producción el año 2025 para aparecer subiendo y para, seguramente, respecto de ganarse o no el bono los trabajadores y cumplir las metas establecidas por Codelco”.

Mulet además reiteró su llamado a realizar una revisión más profunda de la estatal y señaló que “vengo del año 2022 pidiendo que se haga algo tipo comisión Marcel para que se estudie de verdad Codelco, que durante las últimas tres o cuatro administraciones ha ido develando que es una empresa que tiene adentro problemas agudos y difíciles”.

Finalmente, el parlamentario pidió una auditoría internacional externa. “Aquí se requiere una comisión internacional que audite. No bastan las auditorías internas de Codelco, nos ha estado mintiendo muchos años”, sostuvo, agregando críticas a los sobrecostos y retrasos en distintos proyectos estructurales de la minera estatal.