Comisión de la Cámara aprobó reajuste del sueldo mínimo: se recalculó a $553.553

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que reajusta del monto del ingreso mínimo mensual (IMM), así como de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar.

En la sesión, el ministro (S) del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que se acogió la inquietud presentada por el grupo parlamentario, en orden a que no se consideraba en el cálculo de IPC acumulado el mes de abril. De tal modo, se efectuó un nuevo cálculo de reajuste incluyendo el indicador de dicho mes que se sumó a los IPC de enero, febrero y marzo.

El efecto, aplicado a través de la mencionada indicación, permitió un incremento del IMM, desde los originales $546.546 propuestos a $553.553. La medida se aplicará a partir del 1 de mayo de este año.

Además, el texto define que, a contar del 1 de enero de 2027, se reajustará el IMM para los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años conforme a la variación acumulada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinada e informada por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el 1 de mayo de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.

En las votaciones, sin embargo, se rechazaron dos artículos, por estimarse insuficientes los montos. Estos refieren al ingreso mínimo asignado para los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años, que se elevaba a $412.938; y el determinado para efectos no remuneracionales, que llegaba a $356.815.

Las y los diputados de Trabajo también aprobaron las cifras ajustadas para las asignaciones familiares y maternales del Sistema Único de Prestaciones Familiares (SUF) en los siguientes montos:

$22.601 por carga , para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $649.039 .

, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de . $13.870 por carga , para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no supere los $649.039 y no exceda de $947.990 .

, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no supere los y no exceda de . $4.382 por carga , para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $947.990 y no exceda de $1.478.539 .

, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los y no exceda de . El subsidio familiar, en tanto, se fija en $22.601 para el año 2026.

El texto también indica que, a más tardar en el mes de junio de 2027, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar con el objeto de que comience a regir a contar del 1 de julio de 2027. Para su elaboración, consultará las sugerencias del Consejo Superior Laboral.

Finalmente, el mayor gasto que represente la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley en el año 2026 se financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos del Sector Público respectiva.